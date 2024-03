Caso Soumahoro, “soldi coop Karibu a dipendente Campidoglio”/ Solo una giunta Pd parte civile nel processo

Il caso Soumahoro si allarga e arriva al Campidoglio. Una funzionaria del Comune di Roma, stando a quanto appreso dagli investigatori e riportato da Libero, avrebbe ricevuto direttamente sul suo conto corrente poco meno di 25mila euro dalla cooperativa Karibu, gestita dalla suocera del deputato di origini ivoriane, Marie Therese Mukamitsindo, in cui ha lavorato anche la moglie Liliane Murekatete. Entrambe sono agli arresti domiciliari con le accuse, a vario titolo, di frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale (per distrazione), e autoriciclaggio. Ma sono indagati anche i due cognati di Soumahoro, Michel Rukundo e Richard Mutangana. La somma, 24.800 euro, sarebbe stata inviata in tre giorni, dal 16 al 19 settembre 2022, attraverso due bonifici diversi. La novità è contenuta negli atti dell’inchiesta, in particolare emerge da un’informativa della Guardia di Finanza.

La dipendente comunale, titolare anche di uno studio professionale di consulenza, è esperta di immigrazione e del terzo settore. Né lei né l’ex compagno, anche lui dipendente pubblico con legami nell’ambito dei migranti e del terzo settore, sono indagati. L’uomo avrebbe ricevuto dalla coop Karibu 29.276 euro, quindi considerando anche la somma dell’ex compagna, il totale fa 54.076. Nel caso dell’uomo i bonifici ricevuti sarebbero tre, tutti effettuati il 15 settembre 2022. Stando a quanto raccolto dalla Guardia di Finanza, la coppia nel 2021 avrebbe incassato dalla cooperativa 33.904 euro: 24.336 lei, 9.568 lui. Pertanto, nel complesso si arriva a 87.980 euro.

90MILA EURO DALLA KARIBU AI CONTI DI UNA DIPENDENTE DEL COMUNE DI ROMA E DELL’EX COMPAGNO

Dalle carte dell’inchiesta emergono altri dettagli, riportati da Libero. Ad esempio, il Comune di Roma nel 2017 ha dato 279.378 euro per accogliere i minori stranieri alla coop Karibu della famiglia Soumahoro. La somma arrivava a 753.532 euro nel 2018, 608.240 euro nel 2019, mentre nel 2020 il Campidoglio ne ha versati 124.154, 56.466 nel 2021 e nel 2022 la somma è stata di 197.598. Quindi, sono stati dati 1,4 milioni di euro in sei anni. Ma in questo periodo i migranti ospitati nelle strutture gestite dalla moglie e dalla suocera di Soumahoro sarebbero rimasti spesso al freddo, in locali fatiscenti e costretti spesso a mangiare cibo di scarsa qualità. Anche di questo dovranno rispondere le due donne.

Ieri, comunque, l’udienza preliminare del processo sui mancati pagamenti degli stipendi agli ex lavoratori delle coop è stata rinviata al 22 marzo per consentire alle difese di esaminare la costituzione di parte civile avanzata dal sindacato Uiltucs, ministero degli Interni rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, e alcuni enti locali. Libero evidenzia che tra le amministrazioni di centrosinistra coinvolte nei progetti di Karibu e Consorzio Aid, solo una si è costituita parte civile, quella di Roccasecca dei Volsci.











