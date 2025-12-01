Caso Striano, boom accessi agli atti sulla Lega dopo caduta del governo Conte I. Libero rivela che l'ex pm De Raho, che ora si smarca, ha avvallato ricerche

Dopo aver acceso un faro sulle ricerche sulla casa acquistata da Armando Siri, effettuate pur senza i presupposti giurisdizionali minimi, Libero torna sul caso Striano per fare luce sulla raffica di accessi agli atti eseguiti sulla Lega dopo la caduta del primo governo Conte. L’allora procuratore dell’Antimafia Federico Cafiero De Raho, che ora è deputato M5s, ha dichiarato di non essersi reso conto della gestione sconsiderata delle Sos (segnalazioni di operazioni sospette); invece, secondo Libero, avrebbe potuto intervenire prima che deflagrasse lo scandalo.

Nella Direzione nazionale antimafia, sotto De Raho, le Sos sarebbero state trattate in modo improprio: venivano aperti approfondimenti investigativi non pertinenti all’Antimafia, spesso su figure politiche del Carroccio. I casi eclatanti sono due: quello Siri, con l’indagine sulla casa comprata dall’esponente leghista, archiviata dopo sette anni, e il report arrivato da una FIU estera con l’ipotesi di legami sospetti tra i soldi del Carroccio e una società in Lussemburgo; ma la stessa FIU diceva chiaramente che non risultavano movimenti sospetti reali.

Nonostante ciò, De Raho inoltrò la segnalazione a quattro procure, alimentando un’indagine considerata «inutile» o «poco fondata». E di questo gli è stato chiesto conto dai pm di Perugia l’anno scorso. Il deputato grillino, che in qualità di membro della Commissione Antimafia può accedere alle carte anche riguardanti la sua posizione, si è detto «stupito» della Sos sul Carroccio e di avere chiesto chiarimenti all’aggiunto Giovanni Russo e al sostituto Antonio Laudati, che è indagato con Striano.

IL CASO DEGLI ACCESSI ABUSIVI SULLA LEGA

De Raho ha spiegato di avere detto chiaramente che la Dna non poteva occuparsi del riciclaggio in mancanza di legami con la criminalità organizzata; eppure spedì il dossier sulla Lega alla Dna, causando la reazione del procuratore di Milano, Francesco Greco, che riscontrò un’invasione di campo. Libero segnala che per due volte in cinque mesi avallò questo lavoro non autorizzato, apponendo la sua firma.

Invece, l’ex pm, in interrogatorio, ha dichiarato di essersi limitato a scrivere alla Dia di astenersi dal mandare Sos non attinenti, senza far monitorare l’ufficio che aveva messo nel mirino il Carroccio. La spiegazione di Laudati, che ha parlato di «buona fede», gli sarebbe bastata per non spingersi oltre, mentre il suo vice Giovanni Russo aveva denunciato Striano in una nota in cui ne chiedeva l’allontanamento immediato.

Invece, il procuratore elogiò Striano, salvo poi affermare di non conoscerlo. Di fatto, non ha adottato alcun provvedimento nei confronti del finanziere e sul sistema delle Sos. Infatti, fu allontanato solo quando arrivò il nuovo procuratore Giovanni Melillo.

SIRI: “VOLEVANO ATTACCARCI”

L’ideologo della Lega, Armando Siri, che è stato spiato dall’ex finanziere e figura tra le vittime del dossieraggio, a Libero ha spiegato che «l’obiettivo era sollevare un caso inesistente, non vero ma verosimile agli occhi dell’opinione pubblica, per attaccare la Lega che, dopo neppure un anno di governo, nei sondaggi stava doppiando il M5s». Riguardo al fatto che De Raho sia vicepresidente della Commissione Antimafia, per Siri «il conflitto di interesse è cangiante».