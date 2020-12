Caso Suarez, esame farsa: indagati dirigenti Juventus/ Cosa rischiano i bianconeri

Sviluppi degni di nota sul caso Suarez, precisamente sull’esame “farsa” sostenuto dall’attaccante uruguaiano a Perugia per ottenere la cittadinanza italiana. Come riportato da diverse testate, è stata sospesa per otto mesi la rettrice dell’Università per stranieri Giulia Grego, il direttore Simone Olivieri ed i professori che esaminarono l’ex Barcellona, oggi all’Atletico Madrid. Misure predisposte per i reati di rivelazione del segreto d’ufficio finalizzata all’indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici. Ma non è finita qui: la Procura diretta da Raffaele Cantone ha reso noto che sono sotto indagine anche i dirigenti della Juventus che si sono attivati per accelerare il riconoscimento della cittadinanza italiana. In base alla ricostruzione della Procura, erano stati comunicati a Suarez i contenuti dell’esame farsa «giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università».

CASO SUAREZ, LA REPLICA DELLA JUVENTUS

Ma cosa rischia la Juventus per il caso Suarez? Ricordiamo che la Procura Federale della Figc aveva aperto una inchiesta chiedendo gli atti dell’indagine della magistratura ordinaria di Perugia e i colleghi di Sport Mediaset accendono i riflettori sull’articolo 32 comma 7 del codice federale, che norma i reati su «attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari». Le sanzioni variano da un’ammenda per responsabilità oggettiva alla retrocessione/esclusione dal campionato. Pochi minuti fa la Juventus ha reso noto che in data odierna è stata notificata a Paratici un’informazione di garanzia e sul diritto di difesa: «La Società ribadisce con forza la correttezza dell’operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli».





© RIPRODUZIONE RISERVATA