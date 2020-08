Caso topless in Francia/ 2 bagnanti redarguite, interviene il ministro dell’interno

Scoppia il caso topless in Francia. Tutta colpa di due gendarmi di Sainte-Marie-la-Mer, a sud di Perpignan, che hanno invitato due donne che stava prendendo il sole in spiaggia a seno nudo, a coprirsi. Ne è scoppiato un caso nazionale, con l’hashtag #seinsnus (seni nudi), che è diventato virale in poche ore, e con le polemiche che sono giunte fino al ministro dell’Interno, con tanto di scuse pubbliche della gendarmeria nazionale. A raccontare la vicenda quest’oggi è il sito online de Il Gazzettino, che svelai dettagli di quanto accaduto il pomeriggio del 20 agosto scorso, quando una mamma stava prendendo il sole nella spiaggia libera; ad un certo punto ha notato due donne senza il pezzo sopra, ed ha avvisato due agenti in quanto le due bagnanti, secondo la stessa, stavano “spaventando” i suoi figli. Ad assistere alla scena, Marie, un’altra bagnante, che ha documentato il tutto su Facebook, facendo scoppiare il caso. Come detto sopra la vicenda è giunta anche a Gerald Darmanin, ministro dell’interno che ha twittato: «Senza alcun fondamento due donne sono state riprese per come erano vestite sulla spiaggia. La libertà è un bene prezioso. Ed è normale che l’amministrazione riconosca quando sbaglia».

DONNE IN TOPLESS REDARGUITE IN FRANCIA: LE SCUSE DELLA GENDARMERIA

Così invece la tenente-colonnello Maddy Scheurer, portavoce della Gendarmeria Nazionale: «Io porto sempre l’uniforme in servizio (faccina smiley), ma abbronzarsi in topless è naturalmente autorizzato sulla spiaggia di Sainte-Marie-la-Mer. I due gendarmi avevano buone intenzioni ma hanno sbagliato». C’è da dire, per correttezza di informazione, che il sole in topless era una pratica in voga soprattutto negli anni ’70 e ’80, poi con il passare degli anni questo fenomeno si è affievolito e non sorprende che le due donne “redarguite” avessero una cinquantina d’anni. Da un recente sondaggio è emesso che solo il 22% delle francesi prende il sole solo con il pezzo sotto, mentre nel 1984 ernoa praticamente il doppio, il 43 per cento. In Italia la percentuale si abbassa ulteriormente al 15%, mentre le più disinibite sono le spagnole (48%). «I marcatori culturali – dice a riguardo il sociologo Jean-Claude Kaufmann – sono radicalmente cambiati. Quello che era di moda, che era tendenza, è diventato antico. Le ragazze in particolare spesso stigmatizzano duramente quelle che considerano di una certa età (magari di 50 anni!) che osano togliere il pezzo sopra del costume. È un fenomeno che ci fa pensare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA