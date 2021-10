Casper, Italia 1/ Il film per i ragazzi accende il pomeriggio

Casper vain onda oggi, sabato 30 ottobre 2021, a partire dalle 14.25 su Italia 1. Il fantasy del 1995 consacra il debutto dietro la macchina da presa di Brad Silberling. Dopo questa pellicola il regista dirige altre pellicole dello stesso genere come: La città degli angeli e Lemon Snicket, nel 2020 scrive e dirige Moonlight Mile ispirandosi all’assassinio della sua ragazza, l’attrice Rebecca Schaeffer, uccisa per mano di un fan che la ossessionava da tempo. Il film è distribuito da Universal Pictures, UIP e prodotto da Amblin Entertainment, The Harvey Entertainment Company.

Nel cast è presente Christina Ricci, il suo debutto arriva nel 1990 quando esordisce in Sirene affianco a Wynona Ryder e Cher. Diventa famosa al pubblico interpretando il ruolo di Mercoledì nei due adattamenti cinematografici della Famiglia Addams.

Il protagonista maschile è Bill Pulmann dopo una lunga esperienza in teatro, il debutta sul grande schermo con il film – Per favore ammazzatemi mia moglie – con Danny de Vito, dopo due anni è il protagonista di Balle Spaziali a fianco di Mel Brooks. Successivamente interpreta ruoli di amante perdente in Sommersby, Insonnia d’amore e Malice il sospetto. Nel 1995 fonda la casa di produzione Big Town.

Casper, la trama del film

La storia di Casper si svolge all’interno di un castello ereditato da Carrigan Crittenden dopo la morte del padre. L’immobile è stile inglese e si trova nel Maine, sulle scogliere di Friendship. Da più di cento anni nel castello non ci vive nessuno, a parte quattro fantasmi che hanno alcune situazioni in sospeso da risolvere. Tra questi ospiti, c’è anche il fantasmino Casper, molto carino e sensibile che desidera soltanto fare amicizia con i vivi.

Ma i suoi zii Puzza, Molla e Ciccia, fanno di tutto per spaventare qualsiasi persona che entra nel castello, evitando al nipotino di entrare in contatto con gli esseri umani. La nuova proprietaria intenta a trovare il tesoro che si nasconde all’interno dell’immobile, tenta in tutti i modi di liberare l’edificio dalla presenza indesiderata dei fantasmi che con i loro dispetti ostacolano gli operai nella demolizione del maniero. Nessuno è capace a risolvere il problema, così Carrigan affida la disinfestazione del castello al migliore medium sul mercato, il dottor James Harvey (Bill Pullman).

A seguirlo in questa avventura c’è la figlia Kat (Christina Ricci) che fa subito amicizia con il piccolo fantasmino. Casper confida alla sua amica di ricordare poco della sua vita e chiede alla ragazza se l’aiuta a riattivare la sua memoria. Kat leggendo alcuni giornali scopre che il padre del fantasmino era un famoso inventore e che dopo la morte del figlio, ha realizzato un dispositivo custodito nel castello, per riportarlo in vita. Nel frattempo James con mille difficoltà cerca di sbarazzarsi degli altri tre spettri che arrivano a mettergli fuori uso i suoi attrezzi di lavoro. Il medium scopre che i fantasmi hanno conosciuto sua moglie Amelia, morta e forse con loro aiuto potrebbe mettersi in contatto con lei.

Video, il trailer del film “Casper”





