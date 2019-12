Casper/ Video, su Italia 1 il film con Bill Pullman (oggi, 30 dicembre 2019)

Casper va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 30 dicembre 2019, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nell’anno 1995 con la regia di Brad Silberling, Il soggetto è stato tratto dal famoso personaggio omonimo protagonista di tanti fumetti e cartoni animati mentre l’adattamento della sceneggiatura è stata curato da Sherri Stoner e Deann Oliver. Il montaggio è stato realizzato da Michael Kahn, le musiche della colonna sonora sono state composte da James Horner mentre i costumi indossati dagli attori sulle varie scene sono stati realizzati da Rosanna Norton. Nel cast sono presenti diversi attori americani piuttosto famoso in tutto il mondo come nel caso di Devon Sawa, Christina Pucci, Bill Pullman, Cathy Moriarty, Eric Idle e Amy Brenneman.

Casper, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Casper. Una perfida ragazza di nome Carrigan ha ricevuto in eredità dal proprio defunto padre soltanto un castello che si trova in una zona ubicata nelle immediate scogliere di una cittadina del Maine. Il padre avendo capito quale fosse il vero animo della ragazza ha voluto lasciare il proprio denaro in eredità ad associazioni ambientalistiche mentre per quanto riguarda il castello ha voluto sincerarsi quantomeno che avesse un tetto dove poter vivere. Tuttavia la cosa non è così semplice in quanto sembra che il castello sia infestato da 4 fantasmi che sembrano mettere paura a qualsiasi persona si avvicini nei dintorni della struttura. Questo corrisponde alla realtà in quanto nel castello da oltre 100 anni è chiuso a chiunque, sono presenti un piccolo fantasma di nome Casper dall’animo piuttosto gentile e pronto a poter far amicizia con qualsiasi genere di persona e soprattutto i suoi tre zii conosciuti con i nomi di Molla, Ciccia e Puzza.

Questi tre fantasmi sono ossessionati dall’idea che devono assolutamente svolgere il loro principale ruolo ossia quello di spaventare tutte le persone viventi che entrano nel castello anche perché vogliono difendere la struttura da possibili tentativi di abbattimento e quant’altro. La perfida ragazza Carrigan ha saputo peraltro da alcune fonti piuttosto attendibili che all’interno del Castello suo padre e soprattutto i suoi avi hanno nascosto un favoloso tesoro che potrebbe diventare così suo. Il problema risiede nel fatto di doversi liberare dei 4 fantasmi per cui prima invia una squadra di lavoratori con il compito di abbattere la struttura e poi un prete esorcista. Tuttavia i tre zii di Casper riescono nell’intento di spaventare i curiosi e soprattutto di mantenere inalterata la struttura. A questo punto la donna decide di ingaggiare uno dei più famosi medium di tutti gli Stati Uniti d’America che arriverà nella struttura insieme alla sua piccola nipotina Kat. Questa non si dimostrerà essere una mossa vincente in quanto la piccolina farà amicizia con il piccolo fantasma Casper cercando così di far collimare le loro esigenze tra mille avventure.

Il trailer di Casper





© RIPRODUZIONE RISERVATA