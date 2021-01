Casper/ Video, su Italia 1 il film con il famoso fantasmino (oggi, 6 gennaio 2021)

Casper va in onda su Italia 1 per il primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 gennaio, a partire dalle ore 14:30. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1995 negli Stati Uniti d’America dalla Universal Pictures in collaborazione con Amblin Entertainment. La regia della pellicola porta la firma di Brad Silberling con soggetto tratto dai personaggi inventati da Joseph Oriolo mentre la sceneggiatura è di Sherri Stoner e Deanna Oliver. Il montaggio è stato realizzato da Michael Kahn con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Dean Cundey mentre le musiche sono di James Horner. Nel cast sono presenti Christina Ricci, Bill Pullman. Cathy Moriarty, Eric Idle, Amy Brenneman, Jessica Wesson, Ben Stein e Don Novello.

Casper, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Casper. Una perfida donna di nome Carrigan in virtù della morte del padre riceve in eredità denaro e soprattutto una casa di vecchia datata che ricorda lo stile classico dei castelli medievali realizzati su un una scogliera nello stato del Maine. La donna vorrebbe entrare in possesso quanto prima del castello per poterlo utilizzare per un investimento nel settore immobiliare. La cosa purtroppo non è semplicissima in quanto il castello è infestato da quattro fantasmi che praticamente fanno scappare chiunque si avvicini ad esso compreso un famoso prete esorcista. Uno dei quattro fantasmi si chiama Casper ed è un animo estremamente gentile che cerca di avere un’amicizia con i vivi e soprattutto passa gran parte del proprio tempo a guardare la televisione e soprattutto i programmi. Peach e i suoi tre zii di nome Molla, Ciccia e Puzza non fanno altro che spaventare chiunque si avvicini alla struttura convinti che questo sia il loro destino e il loro compito principale.

I tre fantasmi lo sanno fare molto bene, infatti la donna proprietaria del castello per riuscire a mettere le mani sulla struttura decide di ingaggiare una famoso medium di nome James il quale arriva nella struttura in compagnia della sua figlia Kat. Quest’ultima avrà immediatamente un primo contatto con Casper il che permetterà ai due di avere un rapporto di amicizia. Lo stesso James nonostante il compito per il quale è stato ingaggiato riuscirà ad avere un rapporto molto bello non solo con il piccolo e gentile Casper, ma anche con gli altri fantasmi i quali affermeranno di conoscere lo spirito di Amelia, la moglie defunta dello stesso James. Insomma il medium e i fantasmi si aiuteranno a vicenda per evitare che i tre spiriti vengono cacciati da quel castello e che il medium possa finalmente avere un contatto con la sua adorata moglie che non ha mai dimenticato e smesso di amare.

