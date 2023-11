Cassa Colf/ Cos’è e perché conviene registrarsi (16 novembre 2023)

Molti lavoratori domestici non sanno cos’è la cassa Colf e neppure se l’iscrizione è obbligatoria. Prima di approfondire, occorre far chiarezza su come funziona e quali sono i vantaggi che se ne potrebbero trarre dall’iscrizione.

A causa della maggior parte dei casi in cui badanti e colf sono sprovvisti di un contratto di lavoro regolare (sostanzialmente svolgono l’attività in nero), si perde la cognizione del fatto che questo lavoro ha gli stessi diritti di tutti gli altri impieghi, con salari minimi, ferie e malattia.

Cos’è la cassa Colf e quando conviene iscriversi?

Per rispondere alla domanda cos’è la cassa Colf, andrebbe posta la definizione del Patronato ACLI, che fa sapere come gli iscritti, potrebbero godere di tutti i vantaggi che derivano, con delle integrazioni assistenziali significative.

La Cassa Colf non è obbligatoria, ma è molto importante per le lavoratrici del settore domestico, che riguardano non solo le badanti e le colf, ma anche professioniste e professionisti quali: baby sitter, giardinieri, maggiordomi, cuochi.

Così come i datori di lavoro godono di vantaggi fiscali sull’assunzione, anche badanti e colf ad esempio, potrebbero approfittare tutti i benefit integrativi che altrimenti non potrebbero godere. Il pagamento per iscriversi a questa Cassa è molto basso, si tratta di centesimi di euro su ogni ora di lavoro, che viene distribuita tra datore di lavoro e lavoratore.

Nello specifico la distribuzione seguirà quanto segue: 0,02 centesimi di euro a carico del datore di lavoro, mentre lo 0,01 centesimi di euro a carico del lavoratore dipendente.

Per fare un esempio pratico, proprio di recente è sorto un nuovo bonus per i datori di lavoro che assumono con regolare contratto colf e badanti, ma gli stessi incentivi potrebbero essere trovati anche dalla Cassa Colf (da destinare soltanto agli iscritti).

Ma non si tratta soltanto di ticket, buoni pasto o indennità extra, ma anche di pagamenti relativamente ai ricoveri ospedalieri, indennità per una eventuale degenza post ricovero, rimborsi per aver comprato dei dispositivi medici, protesi o per trattamenti di fisioterapia.











