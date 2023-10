Cassa Dottori Commercialisti/ Nasce il progetto “La Previdenza conta” in collaborazione con Poliferie

Sensibilizzare gli studenti sul ruolo della previdenza e del welfare nei confronti dei lavoratori e dei professionisti e spiegare l’evoluzione del contesto lavorativo attuale. Sono questi gli obiettivi del progetto “La Previdenza conta”, ideato dalla Cassa Dottori Commercialisti in occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, iniziativa promossa dal Comitato della programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il primo incontro si è tenuto oggi presso l’Istituto San Paolo di Tor Bella Monaca a Roma, con il consigliere Andrea Perrone.

Per questa quinta edizione, l’Ente ha avviato una collaborazione con Poliferie, associazione no-profit per la mobilità sociale. Il progetto si ispira all’ obiettivo quattro dell’Agenda 2030, favorendo l’inclusione e contrastando la dispersione scolastica. L’iniziativa prevede il coinvolgimento dei Consiglieri di Amministrazione della Cassa che parteciperanno a incontri per la formazione di competenze trasversali e per l’orientamento post-diploma in diverse scuole secondarie di secondo grado individuate dall’associazione.

“Siamo orgogliosi di questa nuova iniziativa che nasce per sostenere il valore dell’inclusione sociale attraverso l’istruzione”, ha dichiarato Stefano Distilli, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. “L’obiettivo della Cassa è quello di far conoscere la previdenza alle prossime generazioni di lavoratori poiché consideriamo la scuola la primaria porta d’accesso e lo strumento per affrontare le nuove sfide del lavoro”.

“Siamo felici di poter portare un tema così importante per la vita dei cittadini nelle classi grazie a questa collaborazione, e ringraziamo i docenti dell’istituto San Paolo per aver riconosciuto il valore aggiunto di questa iniziativa”, queste le parole di Cecilia Molari, Responsabile Città dell’associazione di promozione sociale Poliferie che dal 2017 lavora per incentivare la mobilità sociale nel Paese. L’associazione eroga percorsi di orientamento post-diploma e inserimento nel mercato del lavoro in scuole secondarie di tutta Italia.

