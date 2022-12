Cassa integrazione 2022/ Torna dopo lo stop dalla pandemia: a chi spetta?

Si torna a parlare di cassa integrazione del 2022 dopo l’annuncio del ripristino alla cosiddetta (CIGO), anche nota come cassa integrazione guadagni ordinaria. Lo stop era stato causato dalla pandemia del Covid-19, che aveva sancito una pausa riguardo a tale sussidio.

La CIGO spetta ai lavoratori che hanno subito una riduzione dello stipendio, a causa di un trend di mercato in ribasso rispetto all’azienda dalla quale sono stati assunti. In questo articolo spiegheremo nei dettagli, chi sono i beneficiari che possono richiedere questo ammortizzatore sociale per fronteggiare le difficoltà.

Cassa integrazione 2022: a chi spetta?

Possono aderire alla cassa integrazione del 2022, i datori di lavoro che rientrano all’interno dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015:

Imprese manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;

Cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriali;

Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;

Cooperative agricole, zootecniche e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film di sviluppo e stampa di pellicole cinematografiche;

Imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

Imprese addette agli impianti telefonici ed elettrici;

Imprese addette all’armamento ferroviario;

Imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

Imprese industriali ed artigiane dell’edilizia e affini;

Imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o escavazione di materiale lapideo;

Imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalle attività di escavazione.

L’obiettivo della cassa integrazione del 2022 ha come finalità ultima, quella di fare in modo che il lavoratore non perda il posto di lavoro presso l’azienda in cui è assunto, senza rinunciare ad un sostegno economico pur non recandosi temporaneamente sul luogo di lavoro, per via di eventi o perdita del valore mercato, non imputabile al lavoratore o al datore stesso.

