Arrivano indicazioni interessanti sullo stato di salute dell'economia e dell'industria da report Inps sulla Cassa integrazione

Inps ha pubblicato a fine ottobre il report sulla Cassa integrazione in Italia fino a settembre 2025. Nei primi nove mesi dell’anno, in generale la richiesta di cassa integrazione è cresciuta del 18,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il report mensile consente di fare il punto sullo stato di salute delle imprese. La cassa integrazione guadagni, infatti, viene richiesta per fare fronte a periodi di crisi. Consente di sospendere i contratti di lavoro per periodi limitati di tempo. Per il numero di ore in cassa integrazione il lavoratore non lavora ma percepisce un’indennità; si tratta di una cifra che oscilla fra i 7 e gli 8 euro l’ora netti, che sostituiscono tutti gli elementi del salario (ferie, tredicesima, indennità ecc.) per un massimo di 2.080 ore annuali.

Le imprese effettuano una sorta di prenotazione preventiva. A seconda delle cause (congiunturali o strutturali, oppure per eventi improvvisi o imprevisti come il Covid) ci sono diverse procedure, ma la statistica che Inps pubblica presenta tutte le ore autorizzate in un mese, che poi verranno usate o meno dalle imprese a seconda di come andranno gli ordini e la produzione. Si tratta di un indice molto grezzo, ma che comunque consente velocemente di capire come si sviluppano le crisi.

In termini settoriali, la crescita ha riguardato principalmente l’industria (che cresce nelle richieste del 22,25% anno su anno).

Se si esaminano le tipologie di richieste si nota un calo della cassa ordinaria, che viene di solito richiesta per affrontare problemi congiunturali di breve periodo, mentre cresce l’uso della cassa integrazione straordinaria (+61,6%) che viene usata per affrontare crisi strutturali di medio lungo periodo, che spesso vengono accompagnate da ristrutturazioni e nei casi peggiori da tagli del personale.

Dal punto di vista territoriale, la crescita più elevata della cassa straordinaria anno su anno riguarda il centro e il sud, con delle variazioni medie che superano il 90%.

Per valutare la dimensione del problema possiamo fare riferimento ai livelli prima del Covid (2015-2019): i livelli attuali sono superiori di circa il 50%.

I numeri lasciano presupporre che stia avanzando una crisi che riguarda soprattutto il settore industriale, colpito da dazi, crisi internazionali e difficoltà della domanda interna. D’altra parte anche le cronache locali in molte aree del Paese riportano le notizie di ristrutturazioni e di manifestazioni dei lavoratori che cercano di contrastare le chiusure.

Per fortuna non tutte le richieste di cassa integrazione si trasformano in effettivi consumi e/o chiusure di stabilimenti. Il cosiddetto tiraggio (il rapporto fra ore utilizzate e ore richieste) storicamente sta sotto il 30%. In via prudenziale spesso i datori di lavoro sovrastimano il bisogno: al momento per il 2025 oltre 3 ore su 4 autorizzate non vengono utilizzate. Se si guarda la cassa in deroga il segnale purtroppo è inequivocabile: il tiraggio è all’85%. Le imprese che hanno esaurito le ore consentite di cassa ordinaria e straordinaria utilizzano quasi tutte le ore.

A quante persone corrispondono le ore autorizzate? Non abbiamo un dato su quanti lavoratori si trovano anche parzialmente in cassa integrazione. Si può fare un calcolo del tempo pieno equivalente. Se tutte le ore fossero utilizzate per il 2025 si potrebbero prevedere circa 300 mila lavoratori a tempo pieno. Tenendo conto del tiraggio effettivo il numero si riduce a circa 70.000 lavoratori a tempo pieno, circa lo 0,4% degli occupati alle dipendenze in Italia. Sembra poco, ma in realtà equivale a una città media italiana (tipo Pisa o Brescia) con tutta la forza lavoro in Cig oppure a 14 stabilimenti industriali da 5.000 dipendenti ciascuno.

Insomma una crisi crescente, e al momento strisciante, ma connessa a motivi reali di preoccupazione che non vanno sottovalutati.

