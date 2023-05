Cassa integrazione lavoro occasionale/ Presto nessun limite contrattuale

Il Governo ha pensato bene di concedere la cassa integrazione a coloro che hanno un lavoro occasionale. Si tratta di quei lavoratori, che lavorando saltuariamente, potranno godere del contributo economico elargito dallo Stato italiano.

D’altronde la cassa integrazione, è una misura economica destinata a quei lavoratori, che rischiano di non avere un impiego stabile. Ecco perché, si prenderanno in considerazione anche chi ha un rapporto di lavoro occasionale.

Taglio cuneo fiscale strutturale/ La proposta di Confindustria al Governo Meloni

Cassa integrazione lavoro occasionale: il nuovo disegno di Legge

Il nuovo disegno di legge, oltre a prevedere la cassa integrazione anche in caso di lavoro occasionale, sta pensando bene di agevolare coloro che lavorano per brevi periodi, garantendo laddove possibile, un reinserimento in azienda, contrastando anche il tanto odiato fenomeno del lavoro nero.

Assunzione disabili 2023/ Quali agevolazioni per i datori di lavoro?

Ai giorni d’oggi, la cassa integrazione si interrompe automaticamente, per tutti i contratti di lavoro fino a 6 mesi. Il nuovo ordinamento prevede la decurtazione del solo numero di giornate lavorate, mentre il contributo economico della cassa integrazione, resterà attivo.

I requisiti per godere oggi della cassa integrazione, sfavoriscono nettamente tutti quei lavoratori precari, che non hanno un contratto di lavoro, o che sono soggetti a rapporto occasionale o ancora, contratti inferiori ai 6 mesi.

Per godere dell’aiuto economico sulla base del nuovo ordinamento, il lavoratore dovrà far presente all’INPS, di tutta la situazione attuale in cui si trova. Quello che può succedere al massimo, è vedersi una riduzione che sarà proporzionale a quanto effettivamente guadagnato.

Assenze ingiustificate lavoro/ Scatta "auto licenziamento": addio all'indennità

A dirlo è una sentenza risalente al 1992, con cui fa comprendere che nonostante non si rinunci alla cassa integrazione, essa dovrà essere percepita sulla proporzione di – come appunto detto – quanto il lavoratore abbia lavorato.

Ben presto la cassa integrazione sarà valida anche in caso di lavoro occasionale, attività di brevissimi periodi (anche giornate), e lavoratori autonomi. Un vantaggio in più visto che oggi sempre più aziende italiane, sembrano esser più orientate alle attività precarie (visti anche i costi esorbitanti per l’assunzione).











© RIPRODUZIONE RISERVATA