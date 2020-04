Cassa integrazione, pagate più aziende in Sicilia che Lombardia/ Inps, caos Regioni

Pubblicità

Ci sono più di 5 milioni di lavoratori che aspettano il pagamento della Cassa Integrazione del mese di marzo. E molti di loro, sugli 11 milioni che ne hanno diritto, dovranno aspettare ancora a causa dei ritardi delle Regioni che gestiscono quella cosiddetta in Deroga. Il settore delle aziende private, come riportato dal Corriere della Sera, è intervenuto anticipando per quasi 5 milioni di euro, riservandosi di compensare ciò con i contributi dovuti all’Inps. Nel frattempo, emergono le inefficienze di alcune regioni riguardo il completamento dell’iter burocratico. Basta dare uno sguardo al report pubblicato dall’Inps il 29 aprile con una mappa delle regioni che lascia interdetti. La Sicilia è l’esempio più eclatante, ma la maglia nera spetta sorprendentemente alla Lombardia che ha ultimato appena 40 pratiche di cassa integrazione. Quello della Sicilia è un caso emblematico: ci sono 1.175 domande decretate e 975 autorizzate, ma di queste solo 76 aziende con 178 lavoratori hanno ricevuto il pagamento della cassa integrazione.

CASSA INTEGRAZIONE, INPS: LOMBARDIA “MAGLIA NERA”

In Sicilia le difficoltà sull’erogazione della Cassa Integrazione sono tali che il sistema informatico regionale è in default. La Regione ha quindi chiesto aiuto all’Anpal, fissando al 15 maggio il termine per completare l’esame delle istanze da inviare all’Inps. Questo vuol dire che i pagamenti non arriveranno prima della fine di maggio. Per questo l’Assessorato ha avviato un’indagine interna per comprendere questa criticità. Una situazione paradossale, se consideriamo che Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia e Veneto sono intorno al 50 per cento delle pratiche autorizzate. Ma ancor più paradossale è che la Sicilia, nonostante le sue difficoltà, ha pagato più lavoratori della Lombardia. Le domande decretate sono 8.009, di cui 4.502 autorizzate. L’iter burocratico di pagamento però si è concluso per appena 40 aziende con 63 lavoratori beneficiari dell’assegnato. La Lombardia è dunque all’ultimo posto nella classifica delle regioni, anche in proporzione al numero delle aziende presenti. Invece emerge l’efficienza delle Marche: 6.456 domande decretate, 6.075 autorizzate, di cui 3.283 pagate, quindi un terzo di quelle presentate. Le indennità sono state pagate a 7.028 lavoratori. Non parliamo di eccellenza, ma comunque il sistema si è rivelato efficiente.



