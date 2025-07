“DIFFONDERE MESSAGGI DIFFAMATORI SU WHATSAPP È REATO ANCHE SE LI HANNO SCRITTI ALTRI”

Chi diffonde un messaggio diffamatorio su WhatsApp rischia penalmente anche se non lo ha scritto: lo stabilisce una sentenza della Cassazione, che ha annullato una precedente sentenza di assoluzione di un giudice di pace di Milano, rinviando il caso per un nuovo giudizio.

Nella fattispecie, una persona è finita nei guai con l’accusa di diffamazione, in quanto aveva inoltrato ai suoi legali alcuni messaggi contenenti espressioni offensive nei confronti di un’altra persona. Il soggetto li aveva ricevuti da una testimone e li aveva inoltrati ai suoi avvocati, i quali li hanno allegati a una memoria difensiva in una causa civile, rendendoli quindi noti a più persone.

Per questo era stato accusato di diffamazione, ma il giudice di pace meneghino lo aveva assolto perché ritenuto non penalmente responsabile, in quanto si era solo limitato a trasmettere messaggi scritti da altri, senza diffondere volontariamente contenuti diffamatori.

La persona offesa, però, ha fatto ricorso sostenendo che la sola diffusione di contenuti diffamatori è sufficiente per configurare il reato, indipendentemente da chi li ha scritti.

LE RAGIONI DELLA CASSAZIONE

La Cassazione, nella sua sentenza pubblicata nei giorni scorsi ma risalente a marzo, ha dato ragione al ricorrente e annullato la decisione del giudice di pace, adducendo diversi motivi. La Suprema Corte sostiene che chi diffonde consapevolmente un messaggio diffamatorio a più persone, anche se non l’ha scritto, è responsabile penalmente.

Nella fattispecie, anche se i messaggi sono stati trasmessi agli avvocati, questi sono stati però allegati agli atti e quindi letti da più persone. Per la Cassazione, l’imputato non è un tramite passivo di quei messaggi, ma anzi ha avuto un ruolo attivo e consapevole nella diffusione della notizia diffamatoria, perché è stato l’anello di congiunzione tra l’autore dei messaggi e chi li ha letti.

Peraltro, le espressioni non erano pertinenti alla causa civile e le offese erano gratuite e personali, quindi non funzionali alla difesa nel processo.

La decisione sta facendo discutere, perché rischia penalmente chi riceve su WhatsApp un messaggio diffamatorio e lo diffonde a più persone, se lo fa attivamente, se è consapevole del contenuto offensivo e se la diffusione non è giustificata da finalità difensive pertinenti.