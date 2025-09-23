I fondi delle casse dei liberi professionisti ammontano a oltre 24 milioni di euro, con aiuti specifici ai figli.
Gran parte delle casse dei liberi professionisti prevedono degli aiuti specifici e in determinati ambiti. Tra gli obiettivi più comuni non manca il miglioramento dell’istruzione, i welfare universitari e i rimborsi per le rette dell’asilo nido.
Di seguito affrontiamo un po’ di welfare offerte dalle casse dei commercialisti, degli avvocati, dei notari, dei veterinari e psicologi. Ogni fondo (complessivamente si contano più di 24 milioni di euro), è destinato ad una copertura specifica.
Gli aiuti dalle casse dei liberi professionisti
Ogni aiuto offerto dalle casse dei liberi professionisti prevede una o più condizioni da dover soddisfare. Perlopiù si tratta di limiti ISEE e dei pagamenti regolari dei contributi (pena l’impossibilità di ricevere i contributi).
|Cassa
|Contributo
|Avvocati (forense)
|25% di rimborso per gli affitti da fuori sede universitario (nel limite di 2.500€). Le domande sono aperte dal 16 ottobre al 1° dicembre. Rimborso fino al 50% per i figli degli avvocati che quest’estate hanno frequentato i centri estivi (soglia massima 1.000€).
|Psicologi (Enpap)
|Da 2.500€ a 5.000€ sfruttabili alle superiori o all’Università (destinato a figli inabili di professionisti esperti nella salute mentale).
|Notai
|Assegno da 840€ fino a 1.425€ per i figli dei notai che si laureano con 100/110. Contributi da 560€ a 950€ per studenti con media 25/30.
|Commercialisti
|Contributi per coprire la formazione dei figli, dalla scuola media fino al dottorato successivamente alla laurea.
|Dentisti e medici (Enpam)
|Fino a 4.000€ per sostenere la natalità, coprendo spese per baby sitter, asilo e infanzia.
|Ragionieri
|Contributi per gli orfani: 612€ alle medie, 1.224€ alle superiori e 3.059€ all’Università.
|Veterinari
|Per i figli delle mamme veterinarie (in alcuni casi anche dei padri iscritti Enpav), 300€ al mese per 10 mesi.
|Farmacisti
|Contributi per figli all’infanzia o asilo nido (rimborso del 60% o 50% in base all’ISEE), da 800€ a 1.700€ per le superiori e da 2.200€ a 4.000€ per l’università.
I contributi in elenco – almeno nella maggior parte dei casi – promossi dalle Casse dei liberi professionisti, hanno la finalità di rimborsare parte dei costi già sostenuti dai genitori di ciascun fondo, anche se in qualche caso si potrà ottenere un “anticipo” degli aiuti 2026.