Cast Arena Suzuki 2023: scaletta cantanti e ospiti dello show di Rai1/ Da Natalie Imbruglia a Valeria Rossi

Cast Arena Suzuki 2023: i cantanti e gli ospiti dello show di Raiuno condotto da Amadeus

Tre grandi serate per Arena Suzuki che torna in onda con un’edizione tutta nuova sempre con la conduzione di Amadeus. La location delle tre serate dedicate alla migliore musica dagli anni Sessanta agli anni Duemila è sempre la splendida Arena di Verona. Amadeus tornerà così a vestire non solo i panni di conduttore, ma anche di dj regalando qualche momento disco al pubblico presente all’Arena e ai telespettatori di Raiuno. Arena Suzuki 2023 andrà in onda sabato 23 settembre, mercoledì 27 settembre e mercoledì 4 ottobre. Tre puntate durante le quali Amadeus non sarà affatto da solo, ma in compagnia di tanti artisti, italiani e internazionali, che nel corso degli anni, sono stati i protagonisti assoluti della musica.

Sono tanti i nomi che saliranno sul palco dell’Arena di Verona facendo tornare indietro nel tempo i fan con la loro musica. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello di Natalia Imbruglia che, con la sua hit Torn, resta una protagonista indimenticabile del panorama musicale internazionale. Tornando in Italia, invece, c’è attesa per il ritorno sul palco di Valeria Rossi con Tre parole”.

La scaletta delle tre serate di Arena Suzuki 2023

Cast ricchissimo per Arena Suzuki 2023. Nel corso delle tre serate, i cantanti e le canzoni previste in scaletta sono diversi e faranno tornare indietro nel tempo tutto il pubblico. A svelare la scaletta di tutte le serate è il comunicato ufficiale della Rai. Sabato 23 settembre, sul palco dell’Arena di Verona, saliranno: Simple Minds “Don’t You (Forget About Me)”, Trevor Horn (The Buggles) “Video Killed The Radio Star”, Paola & Chiara “Vamos A Bailar”, Haddaway “What Is Love”, Alan Sorrenti “Figli delle stelle”, Captain Sensible “Wot”, Las Ketchup “Aserejé”, Irene Grandi “Bruci la città”, Tavares “More Than A Woman”, Doctor & The Medics “Spirit In The Sky”, Iva Zanicchi “Zingara”, Rednex “Cotton Eye Joe”, Adriano Pappalardo “Ricominciamo”, The Sugarhill Gang “Rapper’s Delight” e Renga Nek “Angelo” e “Laura non c’è”.

Kool & The Gang “Celebration”, Gala “Freed From Desire”, Lorella Cuccarini “La notte vola”, Jimmy “Bo” Horne “Gimme Some”, Blue “One Love”, Le Vibrazioni “Dedicato a te”, Plastic Bertrand “Ça Plane Pour Moi”, Amedeo Minghi “1950”, Mietta “Angeli noi”, Haiducii “Dragostea Din Tei”, Orietta Berti “Fin che la barca va”, Ice Mc “Think About The Way”, The Rubettes “Sugar Baby Love”, Jalisse “Fiumi di parole” e Laid Back “Sunshine Reggae” sono gli artisti e le canzoni previste in scaletta per la serata di mercoledì 27 settembre.

Infine, mercoledì 4 ottobre, protagonisti dell’ultima serata di Arena Suzuki 2023, saranno: Natalie Imbruglia “Torn”, Madcon “Beggin’”, George McCrae “Rock Your Baby”, Stadio “Grande figlio di puttana”, Alexia “Hu La La La”, Howard Jones “What Is Love”, Valeria Rossi “Tre parole”, Whigfield “Saturday Night”, Michele Zarrillo “Una rosa blu”, Cecilia Gayle “El Pam Pam”, Mal “Furia”, The Show “Mamma Mia”, Pino D’Angiò “Ma quale idea” e Eiffel 65 “Blue – Da Ba Dee”.

