Cast Away/ Video, su Iris il film con Tom Hanks e Helen Hunt (oggi, 8 aprile)

Cast Away va in onda su Iris per la prima serata di oggi, mercoledì 8 aprile, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2000 negli Stati Uniti d’America che ha visto alla regia Robert Zemeckis con il soggetto e la sceneggiatura ideati da William Broyles Jr. Le musiche della colonna sonora sono state composte da diversi artisti famosi tra i quali ricordiamo Alan Silvestri, il montaggio è stato realizzato da Arthur Smith mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Don Burgess. Nel cast figurano tanti attori piuttosto famosi tra i quali ricordiamo Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, David Allen Brooks, Leonid Citer e Semion Suradikov.

Cast Away, la trama del film

Ecco la trama di Cast Away. Un ingegnere americano che lavora a Memphis e che lavora per una importante compagnia che si occupa di spedizioni in tutto il mondo sta per realizzare il proprio sogno d’amore sposando l’amata Kelly, la sua storica fidanzata. Tuttavia le cose non andranno come lui avrebbe pensato e soprattutto militato in quanto durante un viaggio di lavoro che improvvisamente si rende necessario per conto della sua compagnia alla volta della Malaysia e vittima di un incidente. In particolare il suo aeroplano per un guasto improvviso mentre sta attraversando il Pacifico è costretto ad un atterraggio di emergenza arrivando su una piccola isola. L’impatto è davvero drammatico e nella vicenda si salverà soltanto lui mentre gli altri componenti del viaggio muoiono sul colpo. Si ritroverà quindi su un’isola completamente deserta e dovrà gestire una situazione molto differente a quella a cui era abituato nella quale non ci sono i supporti tecnologici e soprattutto non c’è nessuno con cui interagire.

Ben presto dimostrerà grandissimo spirito di adattamento ed in particolar modo inizierà a sfruttare le poche risorse di cui dispone listino l’isola ed in particolar modo nutrendosi di cocco ma anche imparando a cucinare i granchi e soprattutto ad accendere il fuoco con diverse soluzioni molto ingegnosa. Inoltre per evitare problemi di natura psicologica utilizza pallone che ritrova all’interno dell’aereo che da una forma umana con un apposito pennarello chiamandolo Wilson. Sarà il suo amico fedele per un periodo lunghissimo di ben 4 anni durante i quali nessun aereo perlustra la zona la sua ricerca il che lo inducono spesso e volentieri a pensare al suicidio.

Tuttavia un giorno nella marea porta nei pressi dell’isola alcuni materiali tra cui la vetroresina si utilizza per realizzare una zattera che lo vedrà protagonista di Una incredibile drammatica traversata nella quale troverà finalmente un peschereccio che lo salverà portandola a bordo. Purtroppo per lui troverà una situazione ben differente da come l’aveva lasciata.

