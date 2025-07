Ballando con le stelle 2025, spuntano nuovi nomi nella lista dei candidati per la prossima edizione: Affaritaliani.it cita Belen, Fabio Fognini e non solo…

Ballando con le stelle 2025, una conferma e tante indiscrezioni: la situazione del cast

Si aggiungono nuovi nomi alla lista dei potenziali concorrenti di Ballando con le stelle 2025, in partenza da settembre con il ritorno dei grandi show in tv. La nuova edizione del programma, condotto da Milly Carlucci su Rai 1 ogni sabato sera e per tutto l’autunno, è attesissima dal pubblico e in queste settimane stanno circolando non poche indiscrezioni in merito al cast, al momento per la maggior parte ancora top secret.

Nancy Brilli concorrente di Ballando con le stelle 2025?/ Spunta l'indiscrezione clamorosa

Nelle scorse ore è stato annunciato il primo concorrente ufficiale della prossima edizione: trattasi di Maurizio Ferrini, da tutti conosciuto come l’amatissima Signora Coriandoli del piccolo schermo. Sinora è stato l’unico annuncio ufficiale, ma il toto-nomi si arricchisce di nuovi tasselli che, in attesa di essere confermati, stanno già scatenando entusiasmo e curiosità tra il pubblico.

Ballando con le stelle 2025: Maurizio Ferrini concorrente ufficiale/ L'annuncio della Signora Coriandoli!

Oltre alle ipotesi Francesca Fialdini e Andrea Delogu, già avanzate nell’ultimo periodo e quasi confermate, emergono nuovi nomi. Il sito Affaritaliani.it ha infatti annunciato quali altri potenziali “Vip” sarebbero tra i candidati per Ballando.

Ballando con le stelle 2025, chi sono i candidati: da Fabio Fognini a Belen Rodriguez

Affaritaliani.it, in merito a Ballando con le stelle 2025, ha annunciato altri potenziali candidati per il cast. Si passa dal cantante Bobby Solo all’ex Presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, sino a due campioni dello sport come il tennista Fabio Fognini e l’asso del salto in lungo Mattia Furlani, oltre alla showgirl Belen Rodriguez che potrebbe rappresentare la vera grande sorpresa dell’edizione.

Francesca Fialdini concorrente di Ballando con le Stelle: sorpresa nel cast/ E Barbara d’Urso? Colpo di scena

Addentrandoci nel mondo dello spettacolo, della televisione e della musica, sono stati citati anche i nomi del cantante Sal Da Vinci e delle conduttrici Maddalena Corvaglia e Carolina Rey, oltre che di Francesca Pascale. Per la quota musicale tra i candidati troviamo anche Rosa Chemical e Chiara Iezzi (del duo Paola e Chiara), oltre all’ipotesi di due coppie in gara: Claudio Cecchetto e il figlio Jody, ma anche Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Il cast è ovviamente ancora in fase di definizione e Milly Carlucci in queste settimane sta lavorando assiduamente alla selezione dei nuovi concorrenti: chi vedremo in pista da settembre nel dance show di Rai 1?