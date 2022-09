Cast Grande Fratello Vip 7, c’è Antonella Fiordelisi?/ Il nuovo indizio social…

Grande Fratello Vip 7, nuovo indizio social: Antonella Fiordelisi nel cast?

Mancano solo 3 giorni all’inizio della tanto attesa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il cast è ancora top secret su volere di Alfonso Signorini, che ha preferito giocare con la curiosità dei telespettatori sino all’ultimo, annunciando poi i concorrenti nel corso delle prime due dirette. Ci ha pensato però Davide Maggio a sorprendere tutti, pubblicando la lista ufficiale dei Vipponi che popoleranno la Casa di Cinecittà: fra questi figura Antonella Fiordelisi che, sebbene non sia ancora stata ufficializzata, sta alimentando la curiosità sui social.

Antonella Fiordelisi nel cast del GF vip 7/ L'indizio che conferma la concorrente

L’ultimo indizio social snocciolato dal Grande Fratello Vip su Instagram, infatti, recita: “La sua personalità stravagante potrà turbare o placare gli equilibri della Casa…“. E, sul video che anticipa qualche dettaglio della nuova inquilina, si legge: “Sono un po’ lunatica“. L’ennesimo indizio che scatena la curiosità del pubblico, riversatosi sotto il post per scrivere le proprie personali ipotesi. C’è chi fa il nome di Sofia Giaele De Donà, chi di Sara Manfuso, ma la maggioranza è convinta che l’identità misteriosa sia proprio quella di Antonella Fiordelisi.

Grande Fratello Vip 7: i nomi dei Vipponi nel cast

D’altronde Antonella Fiordelisi è uno dei nomi che più sono circolati in queste ultime settimane per il cast del Grande Fratello Vip 7. E compare anche nella lista pubblicata da Davide Maggio. Dunque il suo ingresso nella Casa potrebbe seriamente concretizzarsi, per la grande gioia dei suoi numerosissimi followers. Oltre a lei, tantissimi altri Vipponi varcheranno la Porta Rossa: dai già confermati Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich, ai quasi certi ma non ancora ufficializzati dal programma Antonino Spinalbese, Gegia, Charlie Gnocchi e non solo.

Intanto tutti i concorrenti sono già in quarantena, in attesa dell’ingresso ufficiale di lunedì sera. Si riaccendono i riflettori sul popolare reality, che vede ancora una volta Alfonso Signorini alla conduzione, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

