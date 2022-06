Cast Grande Fratello Vip 7, Signorini ci pensa/ I primi possibili concorrenti

Grande Fratello Vip 7, quali concorrenti per il nuovo cast? I primi nomi

Il Grande Fratello Vip 7 è ancora un cantiere aperto, ma in queste settimane stanno trapelando le prime indiscrezioni sul cast della prossima edizione. Al timone del reality, per il quarto anno consecutivo, ci sarà Alfonso Signorini intenzionato a replicare il successo delle passate stagioni. Il conduttore si sta preparando al grande ritorno in tv, dopo l’estate, con due appuntamenti settimanali come accaduto negli ultimi anni. In attesa di ufficialità circa la data d’inizio, è iniziato il toto-nomi dei candidati per un posto nel cast. E anche Nuovo Tv ha rilanciato i primi rumors.

Secondo il settimanale, Signorini avrebbe puntato su due volti del cinema italiano: Sandra Milo e Manuela Arcuri, quest’ultima opinionista del reality in passato. Nella lista rientrerebbero anche il grande “Pierino” Alvaro Vitali, protagonista delle commedie anni ’80, e la cantante Wilma Goich. Si fa anche il nome di Pamela Prati, e sarebbe un ritorno per lei nel reality cui prese parte nel 2016. Spazio anche all’ex volto di Non è la Rai Eleonora Cecere, all’opinionista Patrizia Groppelli e alla nuora di Gino Bramieri, Lucia, ex concorrente nel 2018 nella versione “Nip” del reality allora condotta da Barbara D’Urso.

Grande Fratello Vip 7, le suggestioni di Alfonso Signorini per il nuovo cast

Tra rumors e indiscrezioni, il cast del Grande Fratello Vip 7 è in fase di costruzione e sono davvero tanti i nomi che stanno circolando in questo periodo. Oltre a quelli rilanciati da Nuovo Tv, negli ultimi giorni si è parlato anche dell’ex fidanzato di Belén Antonino Spinalbese e di Francesco Chiofalo, reduce dall’esperienza a La Pupa e il Secchione Show. Ma anche Antonella Fiordelisi, Gigliola Cinquetti e Asia Gianese, sino all’attore a luci rosse Max Felicitas.

Il toto-nomi ha visto aggiungersi negli ultimi giorni anche la possibile candidatura della figlia di Vittorio Sgarbi, Evelina. Le voci su di lei si fanno sempre più insistenti ma, così come per i restanti nomi, occorre attendere l’ufficialità. L’estate non è ancora iniziata, eppure la prossima stagione televisiva è già in fase di programmazione. Riuscirà Alfonso Signorini a replicare il successo di quest’anno?

