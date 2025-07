Tale e Quale Show 2025, Carlo Conti verso l’ufficializzazione del cast

A distanza di due mesi dal debutto della nuova stagione televisiva, con tutti i programmi più amati pronti a tornare sul piccolo schermo, anche Carlo Conti si prepara al gran ritorno. Il conduttore sarà al timone di Tale e Quale Show 2025, la nuova edizione in partenza da settembre e con la giuria confermatissima, e in queste settimane il toto-nomi è letteralmente impazzito in merito ai concorrenti che popoleranno il cast e che si metteranno alla prova nel talent musicale del venerdì sera di Rai 1.

In attesa che lo stesso conduttore stili la lista ufficiale di concorrenti, emergono le prime indiscrezioni sui papabili Vip che si sarebbero sottoposti ai provini. Il primo nome è quello di Sabina Stilo ed è stato rivelato da Giuseppe Candela per Dagospia: secondo il giornalista, la celebre showgirl degli anni ’90 “si è sottoposta al provino e spera di strappare il sì di Carlo Conti che non ha ancora ufficializzato il cast dello show che tornerà in onda su Rai1 a settembre il venerdì sera“.

Tale e Quale Show 2025, chi ha sostenuto i provini: i primi nomi

In merito al cast di Tale e Quale Show 2025, gli scorsi giorni è spuntato anche il nome di Mavi, rivelato da un’indiscrezione del giornalista Gabriele Parpiglia. Nonostante la confusione iniziale dei fan, che hanno pensato si trattasse di Mariavittoria Minghetti dell’ultima edizione del Grande Fratello, si tratta invece di un’amata cantante napoletana, che ha anche cantato con Geolier allo Stadio Maradona e che in passato ha tentato anche la strada di Amici, senza però riuscire ad entrare nella scuola.

Spunta poi un altro nome che, come riporta il portale Biccy, è stato invece menzionato dall’esperta di gossip Deianira Marzano; tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2025 potremmo trovare anche Jonathan Kashanian. Lo stilista e opinionista televisivo sarebbe infatti finito nel radar di Carlo Conti e avrebbe già anche sostenuto il provino, ma al momento non è certo che sia stato preso a tutti gli effetti.