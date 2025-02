The Couple cast e concorrenti: nuove indiscrezioni sul programma di Ilary Blasi

Cresce l’attesa per The Couple su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi che si appresta a guidare un format innovativo per il nostro Paese. Il programma non sarà altro che l’adattamento italiano di Gran Hermano Duo, spin-off della versione spagnola del Grande Fratello, dove i protagonisti si sfidano in coppia facendo delle prove di resistenza fisica e psicologica. Il cast sta prendendo sempre più forma con personaggi interessanti provenienti dal web e dal mondo dei reality.

Concorrenti The Couple, casting in corso: spuntano nuovi nomi

Il cast di The Couple non è stato ancora reso ufficiale, ma negli ultimi giorni si susseguono non poche indiscrezioni. Secondo Biccy, potrebbero diventare concorrenti Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. La content creator avrebbe confermato un contatto con la produzione nel loro ultimo podcast: “Siamo stati contattati dalla tv per fare un nuovo reality che andrà presto in prima serata. Si partecipa in coppia e ci sono anche prove fisiche”. Lo stesso Gianmarco ha dichiarato: “Ci hanno chiamato, ma non è detto che lo faremo”.

TvBlog ha svelato altri nomi. Tra questi, spiccano alcuni ex volti del GF: Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. I primi due sono stati assoluti protagonisti della sesta edizione Vip del reality, coinvolgendo anche Delia Duran. Anche la De Grenet sarebbe nel cast di The Couple; la sua esperienza e la sua forte personalità potrebbero rivelarsi un punto di forza. Il nuovo programma di Ilary Blasi dovrebbe andare in onda al posto dell’Isola dei Famosi.

Quando inizia The Couple su Canale 5: finale GF anticipata e più spazio a Ilary Blasi?

The Couple con Ilary Blasi dovrebbe debuttare lunedì 7 aprile 2025 e durare circa sei settimane. Secondo le ultimissime indiscrezioni che abbiamo raccolto, avanza l’ipotesi di un anticipo per la messa in onda del nuovo reality.

Nello specifico, si parla della finale del Grande Fratello prevista per il 17 marzo prossimo (all’inizio si pensava il 24 o il 31 marzo) concedendo più spazio al nuovo programma di Canale 5.