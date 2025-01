Nino Frassica è ‘zio Nino’ in Un passo dal cielo 8, anticipazioni: “Pronto a portare scompiglio”

Manco poco al debutto dell’ottava stagione di Un passo dal cielo, questa sera giovedì 9 gennaio 2025, andrà in onda la prima puntata e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno due new entry esplosive. La prima è Raz Degan nei panni di Stephen Anderssen, un ricercatore ambiguo e complesso che sembra nascondere un segreto e conoscere bene il passato di Nathan. L’altra è l’attore comico e irriverente Nino Frassica, celebre per vestire i panni da più di 25 anni del Maresciallo Cecchini.

Nino Frassica in Un passo dal cielo 8 sarà una guest star, interpreterà lo zio Nino, zio di Carolina (Serena Iansiti). Zio Nino è personaggio divertente e buffo che porterà scompiglio non solo nella famiglia Nappi ma anche nelle vicende degli altri protagonisti. Insomma la fiction di successo di Rai1 che mescola comedy e crime si arricchisce con un personaggio creato su misura per il comico siciliano che ha il compito di alleggerire le tensioni e gli intrighi portando leggerezza.

Anticipazioni e cast Un passo dal cielo 8, l’arrivo zio Nino (Nino Frassica) e la scimmietta Franca spiazza tutti

Nel dettaglio, stando alle anticipazioni di Un passo dal cielo 8 già nella prima puntata centrale nelle trame sarà la famiglia Nappi con Vincenzo e Carolina alle prese con la terzogenita Nina, lei vorrebbe rivitalizzare il rapporto mentre lui è alle prese con le preoccupazioni per il futuro. In questo clima a peggiorare la situazione ci penserà l’arrivo imprevisto di zio Nino (Nino Frassica). L’uomo è un mago da Circo che si stabilirà a casa della nipote insieme alla sua inseparabile scimmietta Franca ed in poco tempo diventerà il peggior incubo di Vincenzo mentre invece Carolina, sarà ammaliata dalla follia dello zio. Per scoprire cosa combinerà il mago zio Nino occorre attendere le prossime puntate della fiction di Rai1.