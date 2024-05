Casteldaccia, 5 operai morti per esalazioni in rete fognaria/ Tragedia in provincia di Palermo: uno è grave

A Casteldaccia, in provincia di Palermo, cinque operai sono morti mentre effettuavano la manutenzione della rete fognaria a causa di alcune esalazioni tossiche sprigionate dalle acque reflue. Un altro è ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Policlinico del capoluogo in condizioni gravi. Soltanto uno è rimasto illeso, poiché non si era ancora calato nel luogo del dramma e ha dato l’allarme dopo che gli altri non davano segni di vita. I lavori, come riportato da Live Sicilia, erano in corso nella pompa di sollevamento, dove i malcapitati sono rimasti bloccati. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco non è stato sufficiente per salvarli.

Le vittime sono Epifanio Alsazia di 71 anni, Giuseppe La Barbera di 57, Giuseppe Miraglia di 47, Roberto Raneri di 51 e Ignazio Giordano di 57. Di questi quattro lavoravano per la Quadrifoglio Group, mentre uno era dipendente interinale dell’Amap, la società che gestisce la distribuzione dell’acqua nella provincia di Palermo. Sul luogo si sono recati i familiari degli operai, che legittimamente chiedono giustizia per l’ennesimo caso di morte sul lavoro in Italia. Il decesso, secondo le prime indagini, sembrerebbe essere legato a una intossicazione, ma la dinamica è ancora tutta da chiarire. Sarà fondamentale soprattutto verificare di chi siano le responsabilità di quanto accaduto e se ciò si poteva evitare.

Il lutto delle istituzioni per i 5 operai morti a Casteldaccia

Sul luogo della tragedia di Casteldaccia, in provincia di Palermo, è presente anche il sindaco Giovanni Di Giacinto, che è sgomento e inorridito per quanto la sua comunità sta vivendo. “Non si può e non si deve morire per un pezzo di pane”, ha affermato. L’amministrazione ha rivolto le proprie condoglianze ai familiari dei cinque operai morti nella rete fognaria e probabilmente verrà istituito il lutto cittadino in occasione dei funerali.

A esprimersi su quanto accaduto è stato anche il governatore Renato Schifani. “È un dolore profondo quello che ho provato alla notizia della morte degli operai a Casteldaccia. A nome mio e di tutta la giunta esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime per la terribile e inaspettata tragedia che le ha colpite”, queste le sue parole.

