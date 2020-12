CASTELLANI SHOP/ Il Made in Italy per l’arredo aziendale è online

Con migliaia di articoli in catalogo, soluzioni componibili e tante possibilità di personalizzazione, Castellani Shop è lo store online che risponde alle esigenze di arredamento di industrie, uffici e attività commerciali. Merito sia della completezza dell’offerta, che della qualità Made in Italy garantita dalla certificazione MUN.

La proposta è infatti espressione della professionalità e del know-how maturato in oltre 60 anni da Castellani Srl, azienda toscana attiva nel settore dell’arredamento professionale e unico produttore degli articoli proposti su www.castellanishop.it.

Passando in rassegna l’offerta troviamo sedie ergonomiche, banchi da lavoro, scaffalature in acciaio, mobili per ufficio personalizzabili, scrivanie con piano antibatterico, vetrine espositive, banchi cassa e molto altro ancora.

Sulla sicurezza nessun compromesso: dal rispetto delle norme in fase di produzione ai metodi di pagamento senza rischi, fino alle novità della proposta, ovvero i dispositivi di protezione da Covid-19. Nello specifico, sono presentati divisori parafiato per uffici, hotel, negozi, parrucchieri e molte altre attività. Disponibili anche totem per gel igienizzante e dispositivi sanitari.

L’individuazione del prodotto giusto è facile e veloce, grazie ad un’offerta strutturata in categorie e sottocategorie. A cui si aggiunge la pratica barra di ricerca: basta digitare uno o più termini per ottenere in pochi istanti i risultati pertinenti.

Per qualsiasi dubbio, il customer care è a disposizione del cliente per fornire informazioni e consigli sulla scelta. Il supporto è a 360 gradi, con assistenza anche nel post-vendita. Inoltre chiamando lo 0587 748052 è possibile effettuare ordini telefonici. Gli altri canali di contatto sono e-mail (info@castellanishop.it) e chat online.

Se invece si desidera richiedere un preventivo gratuito e senza impegno, basta utilizzare la scheda prodotto. Quanto ai pagamenti, le transazioni avvengono via PayPal, bonifico o carta di credito. La spedizione in Italia è tracciata e gratuita per ordini superiori a 500 euro (+IVA).

Castellani Shop è impegnata nel rispetto delle buone prassi online, come certifica il Sigillo Netcomm. Il valore della customer experience è invece confermato dai recenti riconoscimenti: il primo posto tra gli store di forniture per ufficio nella ricerca Le Stelle dell’e-commerce 2020/2021 condotta da Corriere della Sera; la top 5 nella sezione “Forniture Industriali” nella classifica dei migliori e-commerce d’Italia 2020/2021 stilata da ITQF. Infine, l’azienda ha recentemente ottenuto lo status di PMI innovativa.

