Castello delle Cerimonie chiuso per Coronavirus?/ Alla Sonrisa positive tre persone

Brutte notizie per tutti coloro che amano Il Boss delle Cerimonie e si sono innamorati della famiglia che gestisce la Sonrisa protagonista di alcuni celebri momenti trash alla luce del fatto che tre membri dello staff sono stati trovati positivi al Coronavirus. Secondo quanto riporta IlMattino sembra che proprio ieri mattina la sindaca di Sant’Antonio, Ilaria Abbagnale, abbia firmato la richiesta dell’Asl di chiudere il “castello delle cerimonie” in via precauzionale dopo che tre casi di Coronavirus sono stati individuati nello staff del ristorante. Secondo le prime informazioni sembra che i tre casi facciano parte dello staff del locale e che siano membri dello stesso nucleo familiare.

Castello delle Cerimonie chiuso per Coronavirus?

Lo stesso giornale riferisce che i tre sono stati portati all’ospedale Cotugno di Napoli e sono in buone condizioni e che il resto del personale è stato subito sottoposto a controllo così come succederà anche a tutti coloro che sono stati al Castello nelle ultime due settimane. Solo una volta effettuati tutti i controlli del caso si penserà ad una riapertura della struttura. Lo stesso Primo Cittadino ha spiegato: “Si tratta di una misura preventiva che servirà per igienizzare gli ambienti ed eseguire i tamponi su tutto il personale e le persone che possono aver avuto contatto con i positivi in questi giorni”. Proprio nei giorni scorsi si era tornati a parlare proprio della trasmissione e della possibilità che fosse chiusa, eventualità spazzata via con la promessa di una nuova edizione al via il 4 settembre. A quanto pare le riprese de Il Boss delle Cerimonie erano ancora in corso e non è detto che, a questo punto, tutto andrà secondo i piani confermando la messa in onda già tra poco meno di un mese delle nuove puntate.



