Castello delle Cerimonie, maxi rissa durante un matrimonio/ Cameriere ferito e…

Maxi rissa alla Sonrisa, nel castello delle cerimonie, location del famoso programma in onda su Real Time. Nel corso degli anni, il famoso castello di Sant’Antonio Abate ha ospitato tantissimi banchetti nuziali, ma quello che è accaduto pochi giorni fa ha dell’incredibile. Durante un banchetto nuziale, infatti, è scoppiata una maxi rissa che è terminata con l’aggressione ad un cameriere che ha avuto la sfortuna di togliere i piatto ad un ospite un po’ su di gir7 e con l’arresto del responsabile. Dopo i cantanti neomelodici, i ballerini, gli attori, le drag queen, gli acrobati e così via, il Castello delle Cerimonie ha ospitato anche le forze dell’ordine, giunte sul posto per evitare conseguenze più gravi, ma cos’è successo esattamente al banchetto nuziale di una coppia di origine cinese?

CASTELLO DELLE CERIMONIE: MAXI RISSA AL MATRIMONIO DI UNA COPPIA DI ORIGINE CINESE

Sono tantissime le coppie che, ogni anno, decidono di festeggiare il proprio matrimonio presso il Castello delle cerimonie godendosi un giorno magico reso indimenticabile da un banchetto ricco di tantissime prelibatezze. Anche una coppia di origine cinese aveva deciso di festeggiare presso il famoso castello non immaginando ciò che sarebbe accaduto. Il banchetto a cui hanno partecipato decine di invitati, infatti, non si è concluso nel migliore dei modi. Come scrive Il Mattino, infatti, un 33enne di origine cinese, parente dello sposo, quando ha visto il cameriere portare via il piatto nonostante dovesse ancora terminare di mangiare, ha perso la testa, rompendo il piatto in testa al cameriere. A nulla è servito l’intervento degli altri ospiti al punto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato l’uomo prima che scagliasse il tablet contro altri dipendenti del Castello. L’uomo è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale oltre che denunciato per le lesioni nei confronti del cameriere. Giudicato per direttima, è stato condannato ad un anno reclusione con sospensione della pena.

