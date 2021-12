Castello gonfiabile sollevato dal vento/ Australia, morti 5 bambini e gravi altri 4

Dramma in Australia. Un castello gonfiabile nella giornata di giovedì 16 dicembre è stato sollevato dal vento ed è violentemente caduto, trasportando con sé coloro che c’erano sopra. nel corso della festa di fine anno in una scuola elementare a Devonport, in Tasmania. Ad avere la peggio sono stati cinque bambini (due maschi e due femmine, di cui non è stata resa nota l’età), che sono deceduti. Altri quattro sono rimasti gravemente feriti, tanto che stanno lottando tra la vita e la morte in queste ore.

I bambini, in base alla ricostruzione fornita dalla Polizia alla Bbc, sarebbero caduti da una altezza di circa dieci metri. La comandante delle forze dell’ordine della Tasmania, Debbie Williams, ha descritto la scena come “molto angosciante”. “Sembra che una raffica di vento abbia causato il sollevamento del castello in aria”, ha detto ai giornalisti fuori dalla Hillcrest Primary School. Sul luogo della tragedia si è recato anche il Primo Ministro australiano Scott Morrison: “Bambini piccoli a giocare in una giornata di divertimento… e tutto si trasforma in una tragedia così orribile. In questo periodo dell’anno, ti spezza il cuore”, ha detto profondamente sconvolto.

Castello gonfiabile sollevato dal vento: strage di Bambini in Australia

Non è purtroppo una novità che le correnti d’aria in quella zona siano particolarmente violente, ma nessuno poteva immaginare un epilogo tale in una giornata di festa. Il castello gonfiabile, su cui i bambini stavano giocando, è stato infatti sollevato dal vento e scaraventato al suolo. Non è stato possibile fare nulla per salvare quattro dei piccoli, che sono morti sul colpo. Uno è deceduto invece in ospedale. Altri quattro stanno lottando tra la vita e la morte.

Era accaduto già in passato che ciò accadesse. Nel 2019 in Cina, ricorda la Bbc, due bambini hanno perso la vita in un episodio simile, così come l’anno prima una ragazza nel Regno Unito. In quest’ultimo caso, tuttavia, il castello gonfiabile era addirittura esploso.

