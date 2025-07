Secondo la CEDU, la corte europea dei diritti dell’uomo, l’atleta Caster Semenya non ha avuto un processo equo, violato dalla Corte suprema federale svizzera. Come si legge sulla BBC, il riferimento è al ricorso presentato nel 2020 contro i regolamenti della World Athletics, e che hanno impedito alla stessa Semeya di poter competere. La due volte campionessa olimpica degli 800 metri, ha quindi ottenuto una prima vittoria, seppur parziale, in questa lunga battaglia legale riguardante le norme di idoneità sportiva nell’atletica in base al genere.

Come ricorda il portale inglese, Caster Semenya, 34enne, nacque con la DSD, una differenza nello sviluppo sessuale, e quando la World Athetlics ha introdotto nel 2019 le regole per limitare i livelli di testosterone, non ha più potuto competere negli 800 metri, la sua disciplina. Ma secondo la mezzofondista sudafricana la stessa federazione avrebbe agito discriminando gli atleti con DSD, ed è per questo che ha deciso di rivolgersi alla CEDU subito dopo la decisione elvetica.

“È una questione più grande di quanto avessimo mai pensato. Non credo che si tratti di competizione. Si tratta di diritti umani. Si tratta della protezione degli atleti”, ha commentato alla BBC la stessa atleta, che poi ha aggiunto: “Il mio ruolo è quello di dare voce a coloro che non possono esprimersi”. Secondo l’organismo che governa l’atletica leggera le regole (che nel 2023 sono state ulteriormente estese a tutte le gare di atletica leggera femminile), servano per garantire una competizione leale e proteggere la stessa categoria femminile, di conseguenza si dice assolutamente convinto del suo buon agire.

CASTER SEMENYA VINCE ALLA CEDU: LA BATTAGLIA LEGALE DELL’ATLETA

Ma ripercorriamo il percorso legale di Semenya, che ricordiamo, ha vinto gli 800 metri alle olimpiadi nel 2012 e poi nel 2016. Nel 2019, subito dopo la squalifica, fece ricorso alla Corte arbitrale dello sport (Cas), poi nel 2019 arrivò la prima pronuncia della CEDU in favore della stessa atletica. In quel caso però la sentenza giunse contro il governo svizzero, che secondo l’atleta non aveva protetto i suoi diritti attraverso una sentenza della Corte suprema svizzera del 2020.

Il governo svizzero aveva fatto a sua volta appello alla Grande Camera della CEDU, e oggi, a cinque anni di distanza, viene stabilito che quanto deciso in territorio elvetico “non aveva soddisfatto il requisito di particolare rigore” previsto dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui una persona deve aver diritto ad un equo processo: la corte svizzera “non aveva soddisfatto” tale requisito.

La CEDU, nel pronunciarsi, ha però ritenuto inammissibili tre reclami della Semenya, precisamente il diritto al rispetto della vita privata, il diritto a un ricorso effettivo, e il divieto di discriminazione, ritenendo che gli stessi “non rientravano nella giurisdizione della Svizzera”.

CASTER SEMENYA VINCE ALLA CEDU, IL COMMENTO DELL’AVVOCATO E DEL MINISTRO SUDAFRICANO

Per Semenya la decisione della CEDU è stata “travolgente”, aggiungendo che “Per qualcuno che ha aspettato per oltre 15 anni, poter sentire questo… sentirsi ascoltati, è una sensazione meravigliosa. Il passato è passato – aggiunge – voglio dire, ci concentriamo sul futuro. Dobbiamo rinascere e sentirci realizzati”. Il caso Semenya, poiché riguardante solo il governo svizzero, non andrà a modificare le attuali restrizioni previste dalla World Athletics per gli atleti DSD, ed ora il caso potrebbe tornare al tribunale federale svizzero di Losanna.

Schona Jolly, avvocato dell’atleta, ha spiegato che Semenya “è stata scagionata” e che ora dovranno capire cosa fare. “Oggi la governance dello sport internazionale deve prendere atto che deve tenere in considerazione i diritti fondamentali degli atleti. Non è possibile metterli da parte e dire ‘i diritti sostanziali dell’atleta non contano’. Contano eccome”.

Sulla vicenda si è espresso infine anche il ministro dello sport sudafricano Gayton McKenzie: “Caster Semenya è diventata il volto della sfida contro l’ingiustizia nello sport mondiale e questa vittoria in tribunale è una vittoria per ogni bambino africano”.