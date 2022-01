Castillejo alla Sampdoria?/ Calciomercato: in uscita dal Milan, alternativa a Defrel

CALCIOMERCATO NEWS: CONTATTI PER CASTILLEJO ALLA SAMPDORIA

La sessione di calciomercato invernale sta per chiudersi e le società del nostro campionato sono come al solito scatenate nel concludere delle operazioni last-minute come quella che porterebbe Samu Castillejo alla Sampdoria. Dato in partenza dal Milan da ormai diverso tempo, lo spagnolo non sembra più rientrare nei piani del tecnico Stefano Pioli e della società che ha provato a convincere il calciatore ad accettare della proposte provenienti dalla Liga nel recente passato.

Sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero fino al termine della prossima stagione, Castillejo ha respito al mittente tutte le offerte pervenutegli ma ora potrebbe accettare quella dei blucerchiati così da potersi rilanciare agli ordini di mister Marco Giampaolo, il quale lo ha già allenato proprio a Milanello. In quest’annata calcistica 2021/2022 il ventisettenne originario di Malaga ha disputato 122 minuti raccimolando 5 presenze complessive e servendo comunque due assist vincenti per i suoi compagni.

CALCIOMERCATO NEWS: CASTILLEJO ALLA SAMPDORIA E’ IL PIANO B

Le chances di vedere Samu Castillejo alla Sampdoria sono quindi abbastanza buone per quest’ultima parte della finestra di calciomercato. Il Milan non avrebbe problemi a lasciarlo partire ma non si può non sottolineare che la ricerca dello spagnolo da parte dei liguri è partita solamente dopo che i dirigenti blucerchiati non sono riusciti ad aggiudicarsi Gregoire Defrel dal Sassuolo.

