Castillejo via dal Milan?/ Calciomercato news: l’agente smentisce tutto

Samu Castillejo via dal Milan è una possibilità in questi giorni di calciomercato invernale. Vi avevamo già riferito dell’interesse dell’Espanyol per Castillejo, anche se la società spagnola vorrebbe il prestito mentre il Milan punta a una cessione a titolo definitivo per incassare qualcosa dalla partenza del giocatore che in maglia rossonera ha raccolto ben poche soddisfazioni. I numeri di Samu Castillejo nella prima parte della stagione d’altronde sono impietosi: appena otto presenze in campionato, delle quali quattro da titolare e senza mai giocare per intero 90 minuti. Zero gol, zero assist, con l’espulsione dalla panchina nel corso della partita contro il Genoa come unico momento da ricordare, certamente non in positivo per la particolarità del cartellino rosso ricevuto pur stando in panchina.

CASTILLEJO VIA DAL MILAN? IL PROCURATORE SMENTISCE

Eppure, il procuratore di Castillejo ha smentito che il suo assistito voglia lasciare il Milan a gennaio. L’agente Rafa Zurro infatti ha dichiarato quanto segue a calciomercato.com: “L’arrivo di Zlatan lo ha reso felice. Chiaramente è entusiasta di giocare con un crack come Ibrahimovic. Mi ha detto che non vede l’ora di potersi allenare con lui. Sicuramente un giocatore del genere fa crescere il livello della competitività di tutto il gruppo“. Insomma, Castillejo sarebbe felice di questa possibilità, che però a dire il vero rischia di ridurre ulteriormente il già scarso minutaggio del giocatore spagnolo, a meno che siano altri a cambiare aria. Molto dipenderà anche dall’Espanyol, se sarà fermo nel richiedere solo il prestito o se sarà disponibile a valutare anche soluzioni più vantaggiose per il Milan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA