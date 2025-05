L’Inghilterra ha comunicato di aver esteso il programma di castrazione chimica nei confronti dei condannati per reati sessuali. Come riferisce la BBC attraverso il proprio portale, il progetto riguarderà 20 carceri inglesi, sottolinea il ministro della Giustizia Shabana Mahmood, precisando che si tratta del proseguimento di un altro progetto pilota dopo che una revisione indipendente della sentenza ne aveva raccomandato la continuazione. Mahmood ha spiegato di essere al lavoro per valutare l’introduzione della stessa pratica anche a livello nazionale, con la possibilità che diventi obbligatoria, anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli né tempistiche sulla questione. Secondo il professor Don Grubin, esperto di psichiatria forense, non è comunque probabile che il governo possa introdurre l’obbligo, in quanto “costringere semplicemente qualcuno a sottoporsi al trattamento sarebbe molto immorale e… la maggior parte dei dottori che conosco sarebbe contraria”.

Ma come funziona la castrazione chimica? Si effettua attraverso dei farmaci, e una volta che li si assume, si è seguiti da uno psichiatra. È una pratica rivolta a coloro che si sono macchiati, nel corso della loro vita, di reati a sfondo sessuale, e che hanno pensieri compulsivi sul sesso o problematiche legate alla sessualità. È già utilizzata in altri Paesi, come ad esempio in Germania e in Danimarca, dove è su base volontaria, mentre in Polonia è obbligatoria per determinati reati. Mahmood ha fatto sapere di voler estendere il progetto pilota per “assicurarsi che vengano utilizzati tutti gli strumenti a nostra disposizione per ridurre la recidiva”, senza comunque specificare in quali carceri sarà attivato il progetto.

CASTRAZIONE CHIMICA: LE PAROLE DEL MINISTRO MAHMOOD

“Non ho problemi ad adottare queste ulteriori misure – ha aggiunto il ministro della Giustizia – farò in modo che ciò accada”, precisando, in un discorso alla Camera dei Comuni, di essere al lavoro per valutare “se sia possibile rendere obbligatorio questo approccio. È fondamentale che questo venga affiancato a interventi psicologici mirati ad altre cause della recidiva, come l’affermazione di potere e controllo. Per alcuni – ha aggiunto – la delinquenza è legata al potere, ma per un altro sottogruppo di delinquenti, la combinazione di inibitori chimici e interventi psicologici può, crediamo, avere un impatto grande e positivo”.

I reati sessuali rappresentano, in Inghilterra, il 21 per cento delle condanne degli adulti. L’ex Lord Cancelliere David Gauke, nell’Independent Sentencing Review, incaricato di esaminare le cause della crisi di sovraffollamento carcerario e di valutare pene alternative a quelle detentive, ha consigliato di allargare il progetto pilota, precisando comunque che “non dovrebbe mai essere utilizzato come strumento di gestione del rischio o come offerta riabilitativa a sé stante, ed è appropriato solo per un numero limitato di autori di reati sessuali”, oltre all’importanza di ottenere un “consenso valido e informato” da parte del detenuto.

CASTRAZIONE CHIMICA: I FARMACI UTILIZZATI

“Non è la soluzione per tutti i molestatori sessuali: la considereremmo essenzialmente una cura per ridurre il rischio di recidiva, piuttosto che una punizione”, ha aggiunto, anche perché il professor Grubin ha spiegato che questi farmaci utilizzati per la castrazione chimica hanno degli “effetti collaterali piuttosto gravi” e “una persona dovrebbe davvero fare fatica a riuscire a tenere sotto controllo il proprio desiderio sessuale per accettare di assumere tali farmaci”.

Ha però suggerito che la castrazione potrebbe essere legata a una libertà vigilata, rendendola quindi obbligatoria, come avviene già in California, dove chi si macchia di reati sessuali nei confronti di minori sotto i 13 anni viene appunto castrato. La castrazione chimica è effettuata tramite due farmaci: uno inibisce la ricaptazione della serotonina, mentre l’altro riduce la produzione di testosterone e limita la libido. In poche parole, chi viene castrato chimicamente non ha più voglia di avere rapporti sessuali e, di conseguenza, il molestatore o il violentatore non si macchierà più di questi reati.