Castrovilli al Napoli?/ Calciomercato, De Laurentiis ci aveva provato a gennaio

Il calciomercato Napoli lavora per l’estate, e Gaetano Castrovilli è uno dei giocatori che potrebbero rientrare nelle trattative di Cristiano Giuntoli. Del resto i partenopei avevano già provato ad acquistare il centrocampista della Fiorentina, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport: Aurelio De Laurentiis aveva messo sul piatto 35 milioni di euro più 5 di bonus, eravamo a gennaio e non è chiaro se poi Castrovilli sarebbe rimasto a Firenze sino al termine della stagione (come Andrea Petagna) o se invece sarebbe arrivato subito a Napoli. Tuttavia, la società viola aveva fornito una pronta risposta: Castrovilli non si tocca. Il giocatore però piace molto a Gennaro Gattuso, che sta costruendo una squadra di sostanza e qualità; le idee sono chiare e il centrocampista della Fiorentina, una delle grandi rivelazioni della stagione, può rientrare nel 4-3-3 partenopeo come mezzala, soprattutto se uno tra Allan e Fabian Ruiz dovesse partire (lo spagnolo come sappiamo piace molto alle big in patria). Dunque staremo a vedere quello che succederà tra qualche mese, anche se ovviamente il Napoli sta lavorando già ora sul profilo del numero 8 viola.

CASTROVILLI AL NAPOLI? CALCIOMERCATO, DE LAURENTIIS CI RIPROVA

Dunque Gaetano Castrovilli potrebbe andare al Napoli nel corso dell’estate: se conosciamo il presidente De Laurentiis sappiamo che il tentativo di acquistare il centrocampista avrà un seguito, e del resto il calciatore si potrebbe inserire davvero bene nella squadra partenopea. Attualmente gioca come mezzala in un centrocampo a tre, al fianco di un regista che comanda la manovra e rappresentando l’interno che si butta negli spazi creati dagli esterni e dagli attaccanti; ruolo che eventualmente avrebbe anche al Napoli, schierato insieme a Diego Demme ma con la differenza che Gattuso giocherebbe eventualmente con due mezzali d’assalto (al momento si parla di Piotr Zielinski). Il modulo è quello, e Castrovilli ha già dimostrato tutto il suo valore: tornato alla base dopo due ottime stagioni in prestito alla Cremonese, è stato lanciato subito titolare da Vincenzo Montella ed è stato tra i migliori dei viola anche quando la squadra ha iniziato ad affondare. Beppe Iachini ovviamente lo ha confermato nell’undici di partenza; oggi il classe ’97 è tra gli elementi più interessanti del nostro campionato e giustamente le big puntano su di lui. Sarà il Napoli ad accaparrarsi le sue prestazioni?



© RIPRODUZIONE RISERVATA