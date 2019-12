Castrovilli all’Inter?/ Possibile scambio con la Fiorentina: Politano fa gola

Gaetano Castrovilli nel mirino dell’Inter, nome nuovo per la mediana nerazzurra. La società meneghina è al lavoro per consegnare rinforzi al tecnico Antonio Conte nella sessione di mercato di gennaio e la priorità va al centrocampo: i problemi fisici accusati da Stefano Sensi e Niccolò Barella hanno ristretto la coperta e l’allenatore salentino ha invocato innesti di primo livello per tentare di insidiare la Juventus.

E, oltre ad Arturo Vidal del Barcellona, spunta anche il profilo di Gaetano Castrovilli: il classe 1997 è la rivelazione di questa prima parte di stagione ed è finito nel mirino dei principali top club europei. Difficilmente la dirigenza gigliata si priverà del suo talento, ma attenzione alle offerte choc: l’Inter può contare anche sul fattore Matteo Politano, esterno offensivo in uscita e da tempo sul taccuino della dirigenza fiorentina. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni, ma l’Inter sta facendo più di un pensiero sull’ex Bari e Cremonese…

© RIPRODUZIONE RISERVATA