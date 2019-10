Catalogna, indipendentisti condannati da 9 a 13 anni/ Puigdemont: “Un’aberrazione”

Catalogna, condanne pesanti per i leader indipendentisti: il Tribunale Supremo di Madrid ha comminato pene che vanno dai 13 ai 9 anni di reclusione. Il processo contro i dodici indipendentisti – membri dell’esecutivo guidato dal presidente Carles Puigdemont e capi politici di organizzazioni della società civile – ha riguardato gli eventi che si verificarono nell’autunno del 2017, dalla celebrazione del referendum sull’indipendenza catalana alla dichiarazione unilaterale di indipendenza proclamata da Puigdemont e approvata dal Parlamento locale. Scattate le prime proteste di piazza, clima di altissima tensione: non sono escluse azioni di sabotaggio, disposte le forze di Polizia nazionale e locale a presidio dei luoghi più a rischio della Catalogna, basti pensare all’aeroporto di Barcellona e il porto di Tarragona. La condanna più pesante è stata comminata all’ex vicepresidente del governo indipendentista catalano Oriol Junqueras, 13 anni di reclusione per i reati di sedizione, aggravata per la sua carica di vicepresidente, e malversazione.

CATALOGNA, LEADER INDIPENDENTISTI CONDANNATI DA 13 A 9 ANNI

Gli ex assessori Jordi Turull, Raül Romeva e Dolors Bassa sono stati condannati a 12 anni, l’ex presidente del Parlament Carme Forcadell a 11 anni e mezzo. Condanne a 10 anni e mezzo per Forn e Rull, a 9 anni per Sanchez e Cuixart, mentre un anno di reclusione per Vila, Mundò e Borras. Gli imputati sono stati invece assolti dal reato più grave, ovvero la ribellione. «100 anni di carcere in tutto, un’aberrazione. Ora più che mai, dalla vostra parte e da quella delle vostre famiglie. Bisogna reagire come mai prima d’ora. Per il futuro dei nostri figli, per la democrazia, per l’Europa, per la Catalogna», la rabbia di Carles Puigdemont su Twitter: secondo quanto riporta la stampa spagnola, è probabile che venga emesso un nuovo mandato di cattura internazionale nei suoi confronti, con l’ex presidente regionale dal 2017 rifugiato in Belgio. Gabriel Rufian, portavoce di Erc, ha affermato che la sentenza del Tribunale di Madrid «è la più grande aggressione contro la Catalogna dopo il processo e l’esecuzione del .presidente della Generalitat de Catalunya Lluis Companys». In corso in questi minuti una manifestazione di protesta a Barcellona, con i Mossos d’Esquadra che hanno chiuso gli accessi al parco della Ciutadella, dove si trova il Parlament. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore…

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 14, 2019





