Catalogna, Puigdemont si consegna alle autorità/ Sciopero generale e strade bloccate

Clima rovente in Catalogna dopo la sentenza di condanna del tribunale di Madrid contro i leader indipendentisti. Rifugiatosi in Belgio nel 2017 dopo il fallito tentativo di secessione, l’ex presidente della Generalitat Carles Puigdemont questa mattina si è consegnato alle autorità belghe: il 56enne di Amer ha spiegato in una nota di essersi presentato volontariamente alla polizia dopo il nuovo ordine di cattura internazionale della Corte suprema internazionale. L’ex numero uno catalano si è inoltre scagliato contro l’ordine di arresto e si oppone fermamente a ogni tentativo di rimandarlo in Spagna. Puigdemont fu il principale promotore del referendum sull’indipendenza della Catalogna, appoggiato dal Parlamento di Barcellona ma considerato illegale da Madrid. Ma non solo: come evidenzia la stampa spagnola, spunta l’ipotesi di un secondo referendum sull’indipendenza. Quim Torra, attuale presidente, ha affermato che «si tornerà nuovamente alle urne per l’autodeterminazione: se tutti i partiti ed i gruppi lavoreranno per renderlo possibile, chiuderemo la legislatura con l’indipendenza».

CATALOGNA, SCIOPERO GENERALE E STRADE BLOCCATE

Non si placano gli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine dopo le tensioni degli ultimi giorni. A complicare la situazione lo sciopero generale indetto dalle formazioni indipendentiste: come riporta El Periodico, sono stati cancellati 46 voli aerei. Un gruppo di manifestanti ha bloccato il valico La Jonquera con la Francia, mentre la nave da crociera della compagnia Viking Ocean Cruises – con 918 passeggeri a bordo – non sbarcherà a Barcellona: l’Autorità portuale ha reso noto che lo sbarco è stato spostato a Valencia. Paura nella notte per la guerriglia urbana registrata per le vie della capitale catalana: il bilancio è di 18 feriti e 19 arresti. In corso le indagini dei Mossos d’Esquadra per un’aggressione ai danni di un giovane antifascista tra le strade di Rossellò e Balmes: non è escluso che ci siano gruppi infiltrati nella protesta, come affermato dal presidente Quim Torra a proposito degli atti di vandalismo.

