Catania Calcio fallito: ufficiale/ Tribunale: “Potrà finire la stagione, ma…”

Il Tribunale ha dichiarato il fallimento del Catania Calcio: questa la notizia resa nota pochi istanti fa. L’ufficialità dà un duro colpo alla tifoseria etnea, con il club da tempo alle prese con guai societari: la sentenza è stata depositata questa mattina in seguito all’istanza di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica con udienza fissata in un primo momento il 16 novembre e poi rinviata, dopo la nomina di una commissione tecnica d’ufficio, a ieri, 21 dicembre.

Come riportano i colleghi di Goal, le garanzie presentate dalla proprietà del Catania Calcio non sono servite ad evitare il fallimento. Nessun beneficio, inoltre, dalle manifestazioni d’interesse per l’acquisto del club emerse nel corso degli ultimi giorni.

UFFICIALE IL FALLIMENTO DEL CATANIA CALCIO

In seguito all’ufficialità del fallimento del Catania Calcio, sono stati nominati i curatori che dovranno portare avanti la stagione sportiva del club rossoblu: parliamo di Daniela D’Arrigo, Enrico Maria Giucastro e Giuseppe Basile. Ora si attende la nomina del curatore fallimentare e l’inizio dell’iter previsto dal percorso fallimentare, ma il Catania Calcio ha comunque la possibilità di portare a termine l’annata calcistica – continuando in esercizio provvisorio – anche se bisogna valutare il destino del parco giocatori. Ricordiamo che Luca Moro e compagni questa sera sono attesi dal confronto casalingo del Massimino contro i biancoverdi del Monopoli e si profila una gara surreale, date le circostanze societarie. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni…

