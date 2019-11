Catania, Pietro Lo Monaco si è dimesso da dg/ “Ne ho viste troppe, ora basta”

Pietro Lo Monaco si è dimesso dal ruolo di direttore generale del Catania. Una decisione annunciata dallo stesso dirigente del club rossazzurro in una conferenza stampa fiume in cui non ha risparmiato stoccate a tutto l’ambiente. Lo Monaco, come riportato da Tuttomercatoweb, ha dichiarato: “Mi dimetto ufficialmente dal ruolo di dg del Catania, ne ho viste fin troppe, ma fino a quanto la società non avrà trovato un sostituto, non lascio il club in mezzo a una strada. Rimango a disposizione, non mi sembra giusto fare diversamente: anche se preferisco farmi da parte perché sono un sanguigno e non vorrei andare troppo oltre in cose gravi. Le dimissioni sono ufficiali, ho firmato la risoluzione già da tempo per non gravare sul bilancio del club. Sappiate però che a oggi sarebbe delittuoso far morire il percorso del Catania: noi abbiamo ricevuto solo la proposta del dottor Folliero, per il resto non si è mai avvicinato nessuno, vedremo se il sindaco, col suo voler dare un aiuto, potrà mettere insieme una cordata. Il Catania è un’azienda che da lavoro a tanta gente, e non si scherza con il lavoro della gente, come fa qualcuno“.

CATANIA, PIETRO LO MONACO SI E’ DIMESSO DA DG

Pietro Lo Monaco, una storia nel Catania lunga 12 anni, di cui otto in Serie A, ha accennato anche ad alcuni problemi di salute personali, come riportato da La Gazzetta dello Sport:”Dovevo operarmi giorni fa e ho rinviato per il lavoro a favore del Catania. Ora basta“. Lo Monaco si è scagliato anche contro una parte della tifoseria: “Fino a qualche anno fa la salvezza del Catania veniva prima di ogni cosa, poi sono cambiatele strategie, e qui mi inserisco nel discorso dei tifosi. Chi fa atti fuori dalla norma non ama il Catania. Quelli che dicono di amare i nostri colori devono spiegare come mai vengono al campo solo per gridare “Speziale libero” sapendo che ci fanno pagare la multa 3-4mila euro di multa a partita, che moltiplicato per tutte le gare sfiora una cifra intorno ai 100mila euro… questo è amore, certo. Ma noi abbiamo anche chi ci sostiene, per fortuna. Io li ospito, certo, perché? Forse perché siamo essere umani, forse abbiamo paura. Le contestazioni qua non sono iniziate ore, ma molto tempo prima, e a me hanno sempre fatto gioco, basta lascino in pace la squadra. Ma quelle, le contestazioni, sono iniziate quando io ho toccato la lesa maestà, compreso poi il campo di Gangi. Ma quando ho trovato la testa di porco con una messaggio per il sottoscritto in campo? E alla redazione de Il Catanista la foto è arrivata, quindi sapranno chi l’ha inviata. Qua certi giornali danno spazio a certa gente. Michele Spampinato è diventato il capo di una redazione. Fa scrivere gli articoli a favore della curva. Parla il giornale per queste situazioni. Prima la guerra con Cosentino, poi con Pulvierenti e ora a Lo Monaco. Dare ospitalità alla parte più facinorosa della curva non è deontologicamente corretto. E io? No, io ho toccato la storia del Catania, così dicono. Se non è perdere tempo… parte della storia del Catania sono io“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA