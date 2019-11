Catania, scommesse su partite in Lega Pro/ 3 arresti, anche un calciatore del Foggia

Torna l’incubo del calcio-scommesse in Italia: quest’oggi sono state arrestate tre persone accusate di aver “truccato” alcune partite di Lega Pro o Serie C, il terzo campionato per importanza del Belpaese. La notizia è stata battuta dall’agenzia Ansa poco fa e riportata a cascata da pressoché ogni quotidiano nazionale, e racconta di come le tre persone finite in manette siano accusate del reato di frode in competizione sportiva. La misura cautelare ai domiciliari arriva al culmine di un’indagine portata avanti negli scorsi mesi da parte della procura distrettuale di Catania, e nel contempo sono in corso anche delle perquisizioni nelle abitazioni dei tre arrestati, nonché dei sequestri di beni. Stando a quanto riferisce l’edizione online di Repubblica, pare che fra le persone arrestate vi sarebbe anche un calciatore attualmente in forza al Foggia che l’anno scorso giocava con il Bisceglie, anche se l’indiscrezione dovrà essere ancora confermata in via ufficiale.

CATANIA, SCOMMESSE SU PARTITE IN LEGA PRO: ATTESA CONFERENZA

Gli altri due personaggi finiti agli arresti domiciliari avrebbero invece coadiuvato il calciatore di cui sopra. Proprio per questo le indagini portate avanti negli ultimi tempi dalla polizia postale si sono concentrate anche sulle scommesse eseguite sulle gare delle stessa squadra pugliese. Secondo quanto emerso dall’inchiesta, sarebbe stato creato un sodalizio criminoso con l’obiettivo di realizzare delle frodi in alcune competizioni calcistiche di Lega Pro, e l’operazione è stata denominata Corner Bet. Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla vicenda, ma a partire dalle ore 10:30 di stamane, presso la sede della questura di Catania, si terrà una conferenza stampa in cui si spiegherà più nel dettaglio l’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA