Catanzaro, incendio in abitazione: 3 morti e 4 feriti/ Vittime hanno 12, 14 e 22 anni

E’ gravissimo il bilancio a seguito di un incendio che si è verificato questa notte in quel di Catanzaro. Come riferito da numerosi organi di informazione online fra cui l’agenzia Agi, le fiamme sarebbero divampate presso un’abitazione sita in via Caduti 16 marzo 1978, zona sud del capoluogo calabrese. L’incendio ha causato tre morti e quattro feriti, e stando alle prime informazioni le vittime sarebbero tutte giovanissime, avendo 12, 14 e 22 anni.

Fra i feriti, invece, vi sarebbe anche una bambina, soccorsa in gravissime condizioni e trasportata in ospedale con l’elisoccorso. Secondo quanto scrive l’Agi le squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sarebbero intervenute sul luogo segnalato a seguito di una chiamata effettuata poco prima delle ore 1:30 della notte passata, fra venerdì 21 e sabato 22 ottobre. A bruciare un appartamento situato al quinto piano dello stabile di via Caduti 16 marzo 1978 dove viveva un nucleo famigliare composto da sette persone, di cui quattro tratte in salvo ma fra le quali vi erano due feriti che hanno presentato delle ustioni gravi e che sono state quindi trasferite presso i centri grandi ustioni di Bari e Catania.

CATANZARO, INCENDIO IN APPARTAMENTO: 18 VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

Gli altri due, invece, si trovano al momento ricoverati presso la struttura ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Come detto sopra, non vi è stato purtroppo nulla da fare per gli altri tre componenti della famiglia vittima dell’incendio, tutti giovani deceduti: i loro cadaveri sono stati rinvenuti semi-carbonizzati dai vigili del fuoco nel corso delle operazioni di spegnimento.

L’incendio dell’appartamento di Catanzaro ha richiesto un imponente dispiegamento di mezzi, visto che in totale si sono recati sul luogo ben 18 vigili del fuoco, oltre a diverse ambulanze, medici e l’elisoccorso. Sul luogo anche i carabinieri della compagnia di Catanzaro e personale della Prefettura. Al momento lo stabile risulta essere in sicurezza, e sono partite le indagini per cercare di stabilire cosa abbia scaturito le fiamme.

