Cate Blanchett, incidente con la motosega/ “Ferita alla testa ma…”

La quarantena si sarebbe potuta trasformare in una tragedia per Cate Blanchett. L’attrice, infatti, ha raccontato di aver avuto un piccolo incidente con la motosega durante il lockdown. Niente di grave, fortunatamente, ma come ha spiegato la stessa Blanchett, non è stato divertente aver a che fare con tale oggetto. Pur non avendo riportato nessuna grave conseguenza, l’attrice ha rischiato di farsi davvero male. “A parte una piccola ferita alla testa, sto bene”, ha raccontato l’attrice durante un podcast sul sito del King’s College con la ex premier australiana Julia Gillar. Un racconto che, in poche ore, ha fatto il giro del mondo preoccupando i fans di Cate Blanchett che sarà la presidente della giuria alla Mostra di Venezia 2020.

Cate Blanchett: “non è stato divertente l’incidente con la motosega”

Quella di Cate Blanchett è stata una quarantena da brividi a causa dell’incidente con la motosega. Anche l’attrice ha cercato di trascorrere il tempo tenendosi occupata non facendo, però, i conti con la pericolosità di una motosega. “Sto bene. Ho avuto un incidente con una motosega, che può sembrare molto emozionante, ma non lo è stato”, ha aggiunto raccontando i dettagli dell’incidente domestico che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Nessun problema, dunque, per l’attrice Premio Oscar che, nel corso della sua carriera si è calata perfettamente in tutti i personaggi che ha dovuto interpretare passando dalla Regina Elizabeth a Katharine Hepburn in The Aviator, dall’elfo ne Il signore degli anelli a Hela in Thor: Ragnarok.



