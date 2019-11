Cate Blanchett/ “Recito sempre come se fosse l’ultima volta”

Tra le attrici più amate al mondo, Cate Blanchett è la protagonista del nuovo film di Richard Linklater: Che fine ha fatto Bernadette? sarà in sala dal 12 dicembre 2019 e c’è grande attesa per la nuova performance della vincitrice di due premi Oscar (The Aviator e Blue Jasmine). L’australiana ha confessato ai microfoni di Repubblica di avere qualcosa che la accomuna al personaggio che interpreta, una donna tormentata e infelice che decide di scomparire: «Anche io mi sono ritrovata spesso a dire: mi prendo un anno di pausa. Ma dopo sei mesi mio marito mi ha pregato di tornare a lavorare perché devo usare quell’energia in altro modo, altrimenti trascino i miei figli a fare le cose più disparate. Sì, capisco come si sente Bernadette». La Blanchette ha spiegato che un attore cerca sempre di fuggire, «scappiamo e ci rifugiamo in altre persone, le più diverse, il nostro quotidiano non ci basta».

CATE BLANCHETTE: “RECITO SEMPRE COME SE FOSSE L’ULTIMA VOLTA”

Cate Blanchett ha affermato che non si sarebbe mai aspettata una carriera così fortunata, ripercorrendo i suoi inizi: «Ricordo quando, anni fa, mi offrirono alla Sydney Theatre Company la parte principale in Oleanna di David Mamet, con Geoffrey Rush, era il 1992. Avevo appena finito la scuola d’arte drammatica e mi ripetevo: è il massimo, non mi capiterà mai più un’opportunità del genere. Ecco, ho mantenuto questo tipo di approccio: ho affrontato ogni ruolo come se fosse l’ultimo». E l’interprete australiana, presidente di giuria a Cannes nell’ultima edizione del Festival, spesso si chiede se si vede attrice anche in lontano futuro: «Di fronte al passare degli anni, ogni tanto mi chiedo se vorrò ancora sottomettermi alla follia di questa professione. Quindi sì, ogni tanto, seduta sul divano, mi dico: voglio ancora recitare o voglio davvero vivere una vita?».

CATE BLANCHETT, UNA MAMMA ORGOGLIOSA

L’attrice si è schierata in prima linea nella lotta per la parità salariale tra uomo e donna, rivelando di aver rifiutato anche un ruolo per questo motivo: «Non ho scelto questo mestiere per arricchirmi ma se giro un film con un co-protagonista, che ha il mio stesso numero di scene, non vedo perché debba essere pagato più di me». Secondo la Blanchett è una questione principalmente umana, prima che politica, e riguarda ogni tipo di mestiere. Poi, nella lunga intervista ai microfoni di Repubblica, la Blanchett ha parlato della sua famiglia: «Sono una mamma orgogliosa dei miei ragazzi. Poi sono una che parla molto con i miei figli e con mio marito. Siamo una famiglia che si guarda negli occhi. Adoriamo fare lunghi viaggi in nave o in macchina. A un patto: che sia molto limitata la presenza di tablet e smartphone. Altrimenti che senso avrebbe stare insieme?»



