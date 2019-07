CATE MCCALL IL CONFINE DELLA VERITÀ/ Su Rai 3 il film con Kate Beckinsale (21 luglio)

Il film proposto oggi in prima serata da Rai 3 è Cate McCall – Il confine della verità, una pellicola del 2013 interessante e di non facile realizzazione nella trama. E’ un lungometraggio del 2103 con la produzione esecutiva di Joe Dain e la regia di Karen Moncrieff. La protagonista della pellicola è la bella Kate Beckinsale, londinese di nascita, americana d’adozione, attrice resasi celebre nel suo ruolo di Selene, vampira nella saga “Underworld”. Kate Beckinsale è però attrice anche impegnata e ricordarla in film come Pearl Harbor oppure The Only Living Boy in New York, complesso dramma in chiave young-adult è il modo migliore per ricordare che non è solo bella, ma ha grandi doti recitative. Nel cast c’è anche Nick Nolte: per il due volte premio Oscar con Il principe delle maree e Affliction, il ruolo di Bridges nel film è l’occasione di mostrare un volto non inedito, ma inusuale per questo attore eclettico e immortale.

CATE MCCALL – IL CONFINE DELLA VERITÀ, LA TRAMA DEL FILM

Cate McCall è una donna di successo, bella e in carriera, avvocato nella California di Los Angeles, il frutto di quell’America vincente ma con retroscena ambigui e soffocati dalla quotidianità. A Cate piace l’alcool, la bottiglia troppo spesso l’aiuta a superare le vicissitudini di una vita che le chiedono anche altro, non solo carriera. L’Ordine degli avvocati di Los Angeles la confina per un periodo in prova presso un tribunale minore: su richiesta di un giudice, Cate deve sottoporsi al test dell’alcool e non lo supera, pena, appunto, l’isolamento coatto, la chiamata fuori dalle sale d’udienza e di dibattimento che contano. Nella vita di Cate si pongono come ostacoli anche la richiesta dell’affidamento della figlia voluta dall’ex marito e il caso di una donna, Lacey, apparentemente condannata ingiustamente. Cate dovrà mettere ordine nella sua vita e in quella degli altri, soprattutto di Lacey, che ha disperato bisogno di qualcuno che le creda.

