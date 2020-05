Catena Fiorello, appello a Barbara D’Urso/ “Ancora troppe persone senza mascherina!”

Pubblicità

Sono ancora tante, troppe le persone che non indossano la mascherina quando sono in strada. Un problema che oggi Barbara D’Urso porta all’attenzione dei telespettatori di Pomeriggio 5 dopo aver ricevuto un video allarmato da parte di Catena Fiorello. Stiamo parlando della sorella di Rosario e Giuseppe Fiorello che, attraverso la popolarità della trasmissione di Canale 5, vuole mandare un messaggio importante a casa. “Sono ancora troppe le persone che camminano senza mascherina!” ha esordito Catena nel suo breve video in strada inviato alla D’Urso. “La mia è soprattutto una preghiera, perché è pericoloso e non va bene. Facciamolo per gli altri ma anche per noi!” ha detto ancora la donna. Oggi Catena sarà infatti in collegamento con Barbara D’Urso per dire la sua sulla delicata situazione e lanciare un appello.

Catena Fiorello: “In Italia si vive sulle raccomandazioni ma…”

Catena Fiorello è dunque pronta a fare il suo appello a Pomeriggio 5. Per chi non lo sapesse, la sorella di Rosario e Giuseppe è una scrittrice ma ha anche condotto dei programmi. Intervistata qualche tempo fa per il Corriere, ha infatti dichiarato: “Ho condotto dignitosamente programmi, ma non ho fatto niente per fare tv, consapevole che era pericoloso perché domani avrebbero detto che sono raccomandata dai due fratelli famosi.” Così ha svelato: “Rosario mi consigliò di usare lo pseudonimo, gli risposi: il nostro cognome ce l’ha dato papà. […] In Italia si vive sulle raccomandazioni, non si può credere che uno possa andare per la sua strada.” ha poi aggiunto, con un pizzico di polemica.



