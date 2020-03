Catena Fiorello choc “aggredita al supermercato”/ “Un uomo mi stava attaccato e…”

Catena Fiorello, in collegamento con la trasmissione Live Non è la d’Urso, ha fornito la sua testimonianza sulla situazione che sta vivendo a Roma, nel quartiere in cui abita, dall’esplosione dell’emergenza Coronavirus. La scrittrice nonché sorella dello showman Rosario Fiorello e dell’attore Beppe, ha voluto raccontare quello che ogni giorno continua a vedere con i suoi occhi nella Capitale, dove evidentemente non si è ancora compresa la gravità della situazione. Catena ha anche raccontato di essere stata vittima di una aggressione in un supermercato, da parte di un uomo. “Ho già fatto un esposto alla guardia di finanza per un supermercato perché sono stata aggredita da un uomo perché gli ho detto di non starmi attaccato”, ha spiegato. Questo signore non mi ha alzato le mani per poco. Nessuno del supermercato si è mosso. Il mio compagno, che fa il penalista, ha deciso di fare un esposto alla guardia di finanza per capire se c’è un responsabile della sicurezza”, ha aggiunto. Catena ha anche denunciato il degrado nel supermercato in zona Balduina, al Nord di Roma dove abita, dal momento che gli stessi dipendenti risulterebbero sprovvisti di mascherine e guanti a scapito della loro stessa salcatute.

CATENA FIORELLO CHOC “AGGREDITA AL SUPERMERCATO”: LA TESTIMONIANZA DELLA SCRITTRICE

Catena Fiorello ha spiegato di aver scelto di agire per le vie legali anche per la tutela degli stessi addetti del supermercato che secondo il suo racconto lavorerebbero non in sicurezza sprovvisti di mascherine e guanti. Non solo però l’assalto ai supermercati ma anche la presenza in strada ancora di molte, troppe persone. “Nella mia vita non ho mai visto tanti cani da quando ci abito”, ha tuonato. “O li hanno comprati ultimamente, oppure un cane fa un giro per tutta la famiglia! Quindi ho scelto di uscire il mio cane solo due volte al giorno: la mattina presto e la sera tardi”, ha proseguito. A far discutere anche la massiccia presenza di runner e signore dedite alla passeggiata per le strade della Capitale. Catena ha quindi deciso di contattare i vigili urbani. “Stasera, poco prima del collegamento, sono scesa giù e ho visto due runner che correvano insieme – ha aggiunto la scrittrice – . Gli ho detto: ‘Stron..’. Questi si sono girati e mi hanno detto di tutto!”, ha rivelato alla conduttrice. “Questa, ormai, è una battaglia personale”, ha concluso, spiegando che “A Roma non hanno capito l’emergenza”, a differenza di quanto accade a Lecce, città esemplare, dove come raccontato dal suo compagno, si è davvero compresa pienamente la tragicità della situazione.



