Catena Fiorello, la malattia/ Tumore al seno: “Ho tolto tre noduli”

Catena Fiorello, la malattia: il tumore al seno

Catena Fiorello sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 16 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno. La scrittrice e autrice tv, sorella di Rosario e Beppe Fiorello, qualche hanno fa ha scoperto di avere un tumore al seno. Durante un consueto controllo medico, il radiologo ha evidenziato un’ombra sospetta al quadrante esterno superiore del seno destro e le ha consigliato di sottoporsi a una risonanza col liquido di contrasto.

MAPI DANNA, CHI È LA MOGLIE DI CLAUDIO CECCHETTO/ "I momenti difficili ci sono stati ma…"

Una serie di controlli hanno confermato che l’ombra celava qualcosa di molto aggressivo, ma per capire esattamente di cosa si trattasse occorreva intervenire chirurgicamente: “Sotto quell’ombra c’erano ben tre noduli pronti a evolvere in qualcosa di maligno, ma io ero arrivata in tempo, e quindi era bastato asportare la sola area in cui si trovavano”, ha raccontato Catena Fiorello a Ok Salute. Per precauzione è stata sottoposta a una sola seduta di chemioterapia utile a “ripulire” bene la zona. E dopo soli tre giorni è tornata a casa.

CLAUDIO CECCHETTO, CHI HA SCOPERTO/ "Fiorello e Amadeus si sono trovati subito bene"

La vicinanza dei fratelli durante la malattia

Il giorno dell’operazione Catena Fiorello aveva vicino i fratelli Rosario e Anna. “Da quando papà è morto, nel ’90, Rosario fa tutto quello che faceva lui. Si occupa dei compleanni di mamma come delle malattie di famiglia. Quando mi sono operata di tumore al seno, il primo ad arrivare in ospedale, alle sette del mattino, è stato lui. Ha fatto ridere tutti i medici che mi stavano portando in sala operatoria”, ha detto la scrittrice al Corriere della Sera, parlando del fratello maggiore Rosario. Dopo l’intervento, il compagno Paolo Spalluto si è preso cura di lei: “Quando ho avuto il tumore del seno, anche se si spaventa di tutto, mi ha voluto far lui le medicazioni. Questo equivale a centinaia di mazzi di rose. Ormai, a 54 anni, io ho capito che chi ti ama davvero ti sta accanto senza fare troppo rumore”.

LEGGI ANCHE:

Paolo Spalluto, compagno Catena Fiorello/ "Chi ti ama sta vicino senza fare rumore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA