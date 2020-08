Catena Fiorello/ “Sono a Lecce col mio compagno Paolo, amo il Salento e la Sicilia”

Catena Fiorello è stata ospite stamattina in collegamento da Lecce con il programma di Rai Uno “C’è Tempo Per…”. Dal centro della splendida città salentina, la sorella di Fiorello ha raccontato: “Questa è l’ora perfetta per mettere il telecomando su Rai Uno e guardare voi”. Quindi Catena si è rivolta così alla conduttrice Anna Falchi: “Anna sai cosa ha detto ieri mia mamma? ‘Anna è spettacolare, va che è una bellezza’, si è vista proprio questa trasformazione, le prime puntate eri emozionata mentre ora”. A quel punto Catena chiede ai due conduttori se il programma proseguirà anche in inverno, e Beppe convertini ha replicato: “Non continuiamo anche in inverno per ora, sma olo fino al 4 settembre”. Catena replica: “Non si sa mai perchè siete una coppia incredibile”.

CATENA FIORELLO: “ADESSO LECCE E’ VUOTA”

“Io sono a Lecce – ha proseguito – adesso è vuota perchè le persone vanno al mare poi in serata tornano in città per l’aperitivo”. Dallo studio chiedono quindi come mai la Fiorello sia nel cuore del Salento: “Perchè sono a Lecce? Io ho un compagno qui, Paolo, ma mi ero già innamorata del Salento, sono innamorata pazza di Sicilia e Salento, sono identiche, sono sorelle, quando sono qui non sono la mancanza della mia Sicilia”. Catenia ci tiene quindi a precisare una cosa sul sud Italia ed in particolare sul Salento: “Ho notato in Salento che ci sono città che si stanno comportando in maniera impeccabile per quanto riguarda il coronavirus, nonostante si temesse chissà cosa al sud”. Catena conclude: “Io al mare non ci vado perchè sono impegnata nel lavoro, ma in Salento ci sono posti meravigliosi, ovunque ci sono luoghi spettacolari, è bello rivedere le nostre città rianimate, evviva il Lecce evviva il Salento”.



