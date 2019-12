CATENA FIORELLO, SORELLA DI ROSARIO/ “Da 8 anni non piango più”

Non solo Rosario Fiorello, ospite oggi a Verissimo, o Beppe Fiorello. La vena artistica in famiglia viene condivisa anche da Catena Fiorello, scrittrice e autrice televisiva che nel corso della sua carriera ha collaborato alla realizzazione di programmi televisivi di successo come Festivalbar e Buona Domenica. Pochi dubbi sul fatto che sia la meno popolare tra i fratelli Fiorello, ma provateci voi a svettare su Rosario e Giuseppe! Intervistata qualche tempo fa da Vanity Fair, Catena ha raccontato un momento della propria vita molto personale e importante, conclusosi fortunatamente in maniera positiva, la scoperta di un tumore al seno: “Grazie al radiologo che mi ha fatto la prima mammografia: cinque noduli avevo, ma non si vedeva niente. Lui ha insistito perché indagassi. La mia vita la devo a lui”.

CATENA FIORELLA, “DA OTTO ANNI NON PIANGO PIU'”

Indicativo della sensibilità di Catena Fiorello è il suo ultimo libro “Tutte le volte che ho pianto”: “Ho voluto scrivere di una che piange tanto, perché io ormai da anni non piango più. Dalla morte del mio compagno Attilio, otto anni fa: eravamo stati insieme tanto e anche se quando lui si è ammalato di carcinoma ci eravamo già lasciati ho seguito tutto il percorso della sua malattia, soffrendo. E anche quando è morto il mio cane Giotto ho pianto molto, addirittura mi veniva via la pelle dalle palpebre. Quanto mi piacerebbe rifarmi un bel pianto così! Io sono la nemica numero uno del “good vibes” (pronunciato all’italiana, ndr), di questa positività esasperata di moda oggi. Il mio prossimo libro s’intitolerà: “E se ti chiedono ‘Come stai?’, rispondi sempre ‘Benissimo’. Ormai a nessuno importa più dei nostri malanni”.

