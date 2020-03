CATENO DE LUCA, SINDACO DI MESSINA BLOCCA I TRAGHETTI/ Video, “Depistaggio di Stato!”

Il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, con un accorato intervento durante la diretta di Stasera Italia su Rete 4 (CLICCA PER VEDERE IL VIDEO) si è opposto alla possibilità degli sbarchi sullo stretto, bloccando il traghetto che avrebbe dovuto attraccare al porto alle ore 22.00. Dopo aver lanciato un appello alla cittadinanza e al mondo politico, il Sindaco De Luca si è opposto personalmente agli arrivi da fuori città a Messina: “Io mi metterò qua di fronte dove si aprirà il portellone del traghetto e non farò passar nessuno, che mi vengano ad arrestare. Non farò passare nessuno perché stanno violando le disposizioni nazionali e le ordinanze del Presidente della Regione che prevedono che chi arriva in Sicilia venga preventivamente registrato e autorizzato. Non solo, la disposizione di ieri del ministro Speranza che vieta i passaggi da un Comune all’altro rafforza ulteriormente questa situazione. Oggi abbiamo beccato una Renault 4 che è partita dalla Francia, ha attraversato l’Italia indisturbata, quindi è stata fermata nel salernitano ed è stata sanzionata. Nonostante questo ha continuato a scendere, ieri sera alle 22.20, allo stesso orario del traghetto che ora bloccheremo, ha attraversato lo Stretto e indisturbata è andata a finire ad Acitrezza, dove gli occupanti si sono ricongiunti con un altro gruppo di artisti di strada. Una Renault 4 scassata, piena di tutto e di più e oggi li hanno messi in quarantena perché con la Polizia Municipale li abbiamo seguiti. Come se non bastasse a quanto pare hanno pure violato la quarantena per fare acquisti in qualche supermercato.”

“IL VIMINALE CI ACCUSA DI MENTIRE”

Cateno De Luca ha rivolto il suo appello direttamente al Viminale, indignato per il mancato rispetto delle norme e dei dubbi che da Roma hanno coinvolto il Presidente della Regione, Musumeci, e i sindaci siciliani: “E allora le norme si fanno per non essere applicate mentre la gente invece sta murata in casa e quando vede queste cose si indigna. Non è logico che noi continuiamo ad infettarci a causa di norme che sono sulla carta o semplicemente perché non si è fatto un database online dove si poteva prevedere la registrazione dei cosiddetti pendolari dello Stretto, persone che sono di Reggio Calabria ma lavorano a Messina. Sono circa 3000, si potevano registrare una volta per tutte dopodiché chi doveva entrare in Sicilia faceva una prenotazione 12 ore prima, si verificava l’effettivo stato di necessità previsto dalla norma e si consentiva come prevede già l’ordinanza del presidente Musumeci di entrare. La beffa è che questa sera il Viminale accusa il presidente Musumeci e i Sindaci come me di aver denunciato il falso: e allora dico al Ministero di venire qui a dire come si applicano queste norme, che mandino il Prefetto qui a dire chiaramente qual è la soluzione. Noi l’abbiamo trovata e tra poco farò l’ennesima ordinanza. Usciti dal porto è strada comunale e farò un’ordinanza per non fare passare più nessuno, visto che non solo non vengono fatte rispettare le norme ma veniamo anche accusati di essere dei mistificatori. Questo è depistaggio di Stato!”.



