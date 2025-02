La Volta Buona, ‘stoccata’ a Caterina Balivo dall’Estonia: “Viene da una zona dove si concentra la criminalità organizzata…”

Il polverone sollevato – forse anche con giusta causa – da Caterina Balivo a La Volta Buona pare proprio aver superato i confini nazionali. Nelle ultime settimane ha preso di mira una delle canzoni in gara al prossimo Eurovision 2025: ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia. Il brano in questione gioca su alcuni cliché italiani e, per quanto nella forma si percepisce il tono ironico, c’è una frase in particolare che la conduttrice non ha proprio digerito e con lei diverse istituzioni italiane. Nella canzone ‘Espresso Macchiato’ Tommy Cash cita la parola mafia in un contesto fin troppo goliardico; per la conduttrice, e non solo, non c’è niente di artistico nell’associare l’Italia alla malavita organizzata per di più con i toni che si evincono dalla canzone estone.

Come anticipato, della polemica sollevata da Caterina Balivo a La Volta Buona sul brano ‘Espresso Macchiato’ di Tommy Cash – in gara all’Eurovision 2025 – se n’è parlato anche in Estonia e con un discorso particolarmente piccato proprio contro la conduttrice. “… Viene da Caserta, una città vicino Napoli dove si concentra particolarmente la criminalità organizzata e dove parlare di mafia è un tabù”. Queste le parole di una giornalista estone che hanno visibilmente indispettito la conduttrice: “…E’ arrivata terza a Miss Italia quindi conosce bene le difficoltà per arrivare al successo”.

Caterina Balivo replica alle critiche in Estonia dopo la ‘campagna’ contro ‘Espresso Macchiato’: “Quella frase sulla mafia è pesante!”

A grande sorpresa, proprio nella puntata odierna de La Volta Buona, Caterina Balivo ha invitato la giornalista estone ‘rea’ di aver replicato alla conduttrice con argomentazioni anche discutibili. Grande eleganza da parte della padrona di casa nel salotto di Rai Uno che piuttosto che lasciarsi andare allo ‘scontro’ ha preferito replicare con ironia e professionalità. “Salve, sono Caterina Balivo, quella arrivata terza a Miss Italia”. Successivamente ha poi spiegato il punto cardine della contestazione, ben lontana dai meriti artistici di Tommy Cash e che si concentra su una frase specifica della canzone ‘Espresso Macchiato’.

“Nessuno mette in dubbio l’artista e il fatto che sia un personaggio, il problema è che leggendo il testo – a parte gli spaghetti e l’ostentazione italiana – c’è una frase molto pesante. Proprio perchè non è un tabù e la gente ci è morta; proprio perchè sono di una zona particolare quella frase offende tutti gli italiani onesti”. Perentoria e netta Caterina Balivo nel replicare alla collega estone rispetto al testo di ‘Espresso Macchiato’; dall’altra parte la giornalista ha cercato di spiegare meglio il senso del brano che rappresenterà l’Estonia all’Eurovision 2025, senza però convincere del tutto ospiti e conduttrice. Chiaro anche il pensiero di Luca Dondoni: “Non ci piace esportare la parola mafia”. In ogni caso, la giornalista estone non ha garantito che Tommy Cash possa cambiare il testo della canzone e l’impressione è che questa querelle sia tutt’altro che prossima alla conclusione.